Vilmara Fernandes
As 20 cidades do ES que registraram casos de feminicídio em 2025

O ano fechou com 34  vítimas que perderam suas vidas por serem mulheres; pouco mais da metade dos casos foi na Região Metropolitana

Vitória
Publicado em 22/01/2026 às 13h55
Crédito: Arte - Felipe Damasceno com Adobe Firefly

O Espírito Santo fechou o ano de 2025 com 34 mulheres vítimas de feminicídio. Foram quatro registros a menos do que no ano anterior. 

Os casos ocorreram em 20 cidades, reunindo mais da metade das ocorrências naquelas localizadas na Região Metropolitana. Confira:

  • Cariacica - 6
  • Guarapari - 4
  • Serra - 4
  • Cachoeiro de Itapemirim - 2
  • Colatina - 2
  • Vila Velha - 2
  • Águia Branca - 1
  • Anchieta - 1
  • Baixo Guandu - 1
  • Boa Esperança - 1
  • Conceição do Castelo - 1
  • Domingos Martins - 1
  • Itapemirim - 1
  • Marechal Floriano - 1
  • Pedro Canário - 1
  • Piúma - 1
  • Rio Bananal - 1
  • São José do Calçado - 1
  • São Mateus - 1
  • Viana - 1

Uma morte a cada dez dias

Nos últimos dez anos, pelo menos uma mulher foi morta a cada dez dias. É o que aponta levantamento realizado a partir dos dados do Observatório da Segurança Pública. 

Foram 353 vítimas desde 2016. E já nas primeiras semanas de 2026, um novo caso foi registrado. Confira:

  • 2016 - 35 (dados do Ministério da Justiça)
  • 2017 - 42 
  • 2018 - 34
  • 2019 - 34
  • 2020 - 26
  • 2021 - 39
  • 2022 - 35
  • 2023 - 35
  • 2024 - 39
  • 2025 - 34
  • 2026 - 1 (até 22 de janeiro)

Mas houve um aumento nos casos de tentativas de feminicídio. Foram 66 ocorrências em 2025, seis a mais do que em 2024.

A maior parte das vítimas eram negra (24), morta com o uso de arma branca (50% dos casos), em crimes cometidos pelos companheiros, maridos, namorados e até familiares.

