As 20 cidades do ES que registraram casos de feminicídio em 2025

O Espírito Santo fechou o ano de 2025 com 34 mulheres vítimas de feminicídio. Foram quatro registros a menos do que no ano anterior.
Os casos ocorreram em 20 cidades, reunindo mais da metade das ocorrências naquelas localizadas na Região Metropolitana. Confira:
- Cariacica - 6
- Guarapari - 4
- Serra - 4
- Cachoeiro de Itapemirim - 2
- Colatina - 2
- Vila Velha - 2
- Águia Branca - 1
- Anchieta - 1
- Baixo Guandu - 1
- Boa Esperança - 1
- Conceição do Castelo - 1
- Domingos Martins - 1
- Itapemirim - 1
- Marechal Floriano - 1
- Pedro Canário - 1
- Piúma - 1
- Rio Bananal - 1
- São José do Calçado - 1
- São Mateus - 1
- Viana - 1
Uma morte a cada dez dias
Nos últimos dez anos, pelo menos uma mulher foi morta a cada dez dias. É o que aponta levantamento realizado a partir dos dados do Observatório da Segurança Pública.
Foram 353 vítimas desde 2016. E já nas primeiras semanas de 2026, um novo caso foi registrado. Confira:
- 2016 - 35 (dados do Ministério da Justiça)
- 2017 - 42
- 2018 - 34
- 2019 - 34
- 2020 - 26
- 2021 - 39
- 2022 - 35
- 2023 - 35
- 2024 - 39
- 2025 - 34
- 2026 - 1 (até 22 de janeiro)
Mas houve um aumento nos casos de tentativas de feminicídio. Foram 66 ocorrências em 2025, seis a mais do que em 2024.
A maior parte das vítimas eram negra (24), morta com o uso de arma branca (50% dos casos), em crimes cometidos pelos companheiros, maridos, namorados e até familiares.
