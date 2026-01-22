As 20 cidades do ES que registraram casos de feminicídio em 2025

Crédito: Arte - Felipe Damasceno com Adobe Firefly

O Espírito Santo fechou o ano de 2025 com 34 mulheres vítimas de feminicídio. Foram quatro registros a menos do que no ano anterior.



Os casos ocorreram em 20 cidades, reunindo mais da metade das ocorrências naquelas localizadas na Região Metropolitana. Confira:



Cariacica - 6

6 Guarapari - 4

4 Serra - 4

4 Cachoeiro de Itapemirim - 2

2 Colatina - 2

2 Vila Velha - 2

2 Águia Branca - 1

1 Anchieta - 1

1 Baixo Guandu - 1

1 Boa Esperança - 1

1 Conceição do Castelo - 1

- 1 Domingos Martins - 1

- 1 Itapemirim - 1

- 1 Marechal Floriano - 1

- 1 Pedro Canário - 1

- 1 Piúma - 1

1 Rio Bananal - 1

1 São José do Calçado - 1

1 São Mateus - 1

1 Viana - 1

Uma morte a cada dez dias

Nos últimos dez anos, pelo menos uma mulher foi morta a cada dez dias. É o que aponta levantamento realizado a partir dos dados do Observatório da Segurança Pública.

Foram 353 vítimas desde 2016. E já nas primeiras semanas de 2026, um novo caso foi registrado. Confira:

2016 - 35 (dados do Ministério da Justiça)

35 (dados do Ministério da Justiça) 2017 - 42

42 2018 - 34

34 2019 - 34

34 2020 - 26

26 2021 - 39

39 2022 - 35

35 2023 - 35

35 2024 - 39

39 2025 - 34

34 2026 - 1 (até 22 de janeiro)

Mas houve um aumento nos casos de tentativas de feminicídio. Foram 66 ocorrências em 2025, seis a mais do que em 2024.

A maior parte das vítimas eram negra (24), morta com o uso de arma branca (50% dos casos), em crimes cometidos pelos companheiros, maridos, namorados e até familiares.

A Gazeta integra o Saiba mais