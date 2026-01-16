Cerca de 200 pessoas perdem a vida em mortes suspeitas no ES, por ano

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um total de 1.592 pessoas perderam as suas vidas de forma suspeita no Espírito Santo desde 2018. São quase duzentos casos, em média, por ano.



Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), até o mês de novembro do ano passado já haviam sido registradas 208 mortes nesta categoria.



As cidades da Grande Vitória e as que são consideradas polos no interior são as que possuem o maior número de registros nos últimos oito anos. Juntas totalizam 61% dos casos. Confira:

Vitória - 396

396 Serra - 177

177 Cariacica - 157

157 Vila Velha - 143

143 Cachoeiro de Itapemirim - 95

95 São Mateus - 64

64 Colatina - 46

46 Linhares - 45

45 Guarapari - 43

43 Aracruz - 24

24 Viana - 20

Na comparação dos onze meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 7,56% neste tipo de registro.

No ranking nacional, o Espírito Santo está em 16º lugar no indicador. Veja a distribuição dos casos por ano.

2018 - 145

145 2019 - 165

165 2020 - 216

216 2021 - 190

190 2022 - 241

241 2023 - 196

196 2024 - 231

231 2025 (até novembro) - 208

Dos casos, 1.156 foram homens, outros 378 são mulheres e em 58 casos não foi informado o gênero.

Mas o que são mortes suspeitas?

De acordo com o criminalista Fabio Marçal, há situações em que um corpo é encontrado sem marcas óbvias de violência, como ferimentos por arma de fogo ou branca (faca, por exemplo).

“São casos em que a causa da morte não é imediatamente atribuída a um crime. Pode ser um acidente, suicídio ou morte natural”, explica.

Casos que vão demandar uma investigação policial e exame do Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte. “E ainda de uma análise da Polícia Científica, que vai fazer um estudo de lesões, se foi de ataque ou não, resíduos encontrados no corpo, informações que vão ajudar a esclarecer como ocorreu a morte”, acrescenta.

Até que estas etapas sejam concluídas, do ponto de vista da estatística, é indicado como um encontro de cadáver, e apresentada como morte suspeita, a esclarecer ou sem indício de crime. “Se a conclusão, por exemplo, for de que houve um crime, o dado precisa migrar para homicídio doloso”, informa o criminalista.

