As dez cidades do ES que vivem dias de paz há mais de um ano

Há mais de um ano, dez cidades do Espírito Santo vivem dias de paz, sem registro de mortes violentas, como assassinatos ou feminicídios. Entre elas duas se destacam por manterem a marca há mais de três anos.



O levantamento é feito pelo Observatório da Segurança Pública, com dados até o último dia 22 de dezembro.



Confira abaixo quais são os municípios e o número de dias sem ocorrências:



Dores do Rio Preto - 1.317 dias sem homicídios

Iconha - 1.102 dias sem homicídios

Vila Pavão - 777 dias sem homicídios

Alfredo Chaves - 711 dias sem homicídios

Jerônimo Monteiro - 590 dias sem homicídios

Rio Novo do Sul - 590 dias sem homicídios

Castelo - 560 dias sem homicídios

Itarana - 513 dias sem homicídios

Bom Jesus do Norte - 474 dias sem homicídios

Apiacá - 435 dias sem homicídios

São cidades pequenas, localizadas em sua maioria nas regiões Sul e Serrana, com exceção de uma que está no Noroeste capixaba. A população destes municípios corresponde a pouco mais de 3% dos residentes no Espírito Santo.

Em Dores do Rio Preto, que lidera a lista, o último registro de violência que pôs fim a vida de uma pessoa ocorreu em maio de 2022. No mesmo ano também ocorreu o último registro em Iconha. Um ano depois foi registrado o último homicídio em Vila Pavão.

Nas outras sete cidades as últimas ocorrências de assassinatos foram registradas a partir do ano de 2024.

Homicídios no ES

Em entrevista nesta terça-feira (23), o governador Renato Casagrande informou que até o último dia 22, tinham sido registrados 774 homicídios no Estado. A estimativa é de que se chegue ao final do ano com uma marca de até 800 casos.

Desde a pandemia (2020), o Estado vem apresentando redução neste indicador. Confira:

2020 - 1.107

2021 - 1.060

2022 - 1.007

2023 - 977

2024 - 854

2025 (até 22 de dezembro) - 775

