A cabeça de Dante Brito Michelini, de 76 anos, foi localizada na manhã desta quarta-feira (11), em Guarapari, na maré, durante novas buscas realizadas após a prisão do suspeito do crime. A informação foi confirmada pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

O corpo de Dante foi encontrado decapitado e com sinais de carbonização em um sítio na localidade de Meaípe, em Guarapari, no dia 3 de fevereiro. A confirmação da identidade ocorreu dois dias depois, em 5 de fevereiro, após a Polícia Científica realizar exame papiloscópico — procedimento que analisa impressões digitais, além de registros palmares (das mãos) e plantares (dos pés).

Dante Brito Michelini, mais conhecido como Dantinho, era de uma influente família do Espírito Santo no início dos anos 1970 quando foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo desaparecimento, estupro e morte de Araceli Cabrera Crespo, de apenas oito anos.