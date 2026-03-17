Acusado por morte de jovem no Sambão vai a júri popular no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Três anos após o assassinato do jovem Pedro Henrique Crizanto, 20 anos, no Sambão do Povo, um novo acusado pelo crime vai enfrentar o júri popular. A sentença é do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.



A acusação contra Wesley Gomes da Silva, conhecido como “Pé de Monstro”, veio um ano após o crime, em 2024. A investigação sobre o caso foi reaberta com o surgimento de uma nova perícia, que apontou que o tiro que matou o jovem havia partido de outra pessoa.

Fato que mudou o cenário do primeiro inquérito, encerrado após a apreensão de um menor que confessou ser o autor do disparo, sem ter de fato matado a vítima.

Em julho de 2024 o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) o denunciou pelo crime e agora será encaminhado ao crivo dos jurados de Vitória.

A defesa do réu não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação. Em entrevistas anteriores foi negada a participação de Wesley no crime.

Divergências

A sentença aponta que a segunda investigação foi marcada por várias divergências, que geram cenário de dúvida, mas que vão ser avaliadas pelo Conselho de Sentença (jurados).

São apontadas as seguintes controvérsias, várias delas pautadas em vídeo (veja abaixo) registrado no dia:

Laudo feito pelo MP do Rio - concluiu que o autor do disparo trajava camisa de cor amarelo claro, identificando Wesley

concluiu que o autor do disparo trajava camisa de cor amarelo claro, identificando Wesley Laudo da PC capixaba - o primeiro laudo indica que uma pessoa que aparece correndo, de camisa amarela, não seria Wesley. Em uma segunda análise incluiu outra pessoa de camisa de cor amarelo claro que seria compatível com o réu, mas informa que a qualidade das imagens não permitia o reconhecimento facial

o primeiro laudo indica que uma pessoa que aparece correndo, de camisa amarela, não seria Wesley. Em uma segunda análise incluiu outra pessoa de camisa de cor amarelo claro que seria compatível com o réu, mas informa que a qualidade das imagens não permitia o reconhecimento facial Mudança no depoimento - Uma testemunha, inicialmente, reconheceu o menor como o autor dos disparos. Em novo depoimento, à polícia e em juízo, mudou sua versão, afirmando ter se enganado e apontou Wesley como o atirador

Uma testemunha, inicialmente, reconheceu o menor como o autor dos disparos. Em novo depoimento, à polícia e em juízo, mudou sua versão, afirmando ter se enganado e apontou Wesley como o atirador Ameaças - Um menor confessou o crime, mas há relatos de que teria sido pressionado por traficantes para assumir a culpa no lugar do réu

Um menor confessou o crime, mas há relatos de que teria sido pressionado por traficantes para assumir a culpa no lugar do réu Altura - Uma testemunha relatou em juízo que a pessoa de camisa amarela tinha aproximadamente 1,70m de altura, mas o réu possui cerca de 1,90m.

É informado no texto judicial que nesta etapa são necessários indícios para encaminhar o réu ao julgamento. E que diante das versões conflitantes, caberá aos jurados decidir qual vertente de provas é a mais verossímil.

Crime e a reviravolta

Pedro Henrique Crizanto, 20 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça durante ensaios técnicos das escolas de samba, em fevereiro de 2023. Dias após o crime um menor foi apreendido e apontado como o autor do disparo.

Inconformada com a situação, a família do jovem morto acionou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por intermédio do advogado Renan Sales, que solicitou a realização de uma perícia em um vídeo com as imagens do crime produzidas no Sambão do Povo, no dia 1º de fevereiro, por volta das 22h50.

Elas mostram o registro de uma briga, em meio a um aglomerado de pessoas em ambiente aberto, quando um disparo é ouvido e na sequência a dispersão das pessoas. Entre eles estava Pedro Henrique.

A análise foi feita pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

O resultado do trabalho foi de que “o disparo não foi realizado pela pessoa de camiseta branca”. A pessoa citada é o menor apreendido. Na sequência tem-se a informação sobre o autor do tiro: “A pessoa de camiseta amarela apresenta movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo”.

Posteriormente, uma pessoa identificada como Wesley Gomes da Silva, o Pé de Monstro, como o autor do crime.

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