Mãe luta para provar quem é o real assassino do filho; veja vídeo

Com lágrimas nos olhos, Patrícia Crizanto descreve os momentos especiais vividos com o filho mais velho, Pedro Henrique. “Ele era protetor, amigo, companheiro, muito presente em nossas vidas”, conta. O jovem foi assassinado aos 20 anos, em fevereiro do ano passado, no Sambão do Povo. A dor da perda não impediu a mãe de lutar por Justiça, buscando informações, provas e imagens que comprovasse que a pessoa que o matou ainda não tinha sido identificado. “Aquele resultado não era o que o meu coração estava sentindo, e coração de mãe não se engana, nunca”.
Como relatou a coluna na manhã desta terça-feira (23), uma nova perícia, obtida a partir de imagens do Sambão do Povo, aponta que o autor do disparo que matou Pedro não é o menor apreendido pela Polícia Civil no ano passado, mas uma terceira pessoa envolvida na briga que resultou no crime. O novo suspeito, cujo nome não foi revelado, já foi identificado. Ele está preso por outros crimes. As investigações apontam que o menor também tem participação no ato criminoso.
Confira no vídeo acima detalhes da luta de Patrícia para garantir que as investigações fossem reabertas, com o apoio de seu advogado, Renan Sales.