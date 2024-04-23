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Crime no Sambão do Povo

Mãe luta para provar quem é o real assassino do filho; veja vídeo

Patrícia Crizanto buscou informações, provas e imagens que comprovassem que o assassino de seu filho, Pedro Crizanto, morto no Sambão do Povo em fevereiro do ano passado, ainda não tinha sido identificado

Públicado em 

23 abr 2024 às 13:14
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Com lágrimas nos olhos, Patrícia Crizanto descreve os momentos especiais vividos com o filho mais velho, Pedro Henrique. “Ele era protetor, amigo, companheiro, muito presente em nossas vidas”, conta. O jovem foi assassinado aos 20 anos, em fevereiro do ano passado, no Sambão do Povo. A dor da perda não impediu a mãe de lutar por Justiça, buscando informações, provas e imagens que comprovasse que a pessoa que o matou ainda  não tinha sido identificado. “Aquele resultado não era o que o meu coração estava sentindo, e coração de mãe não se engana, nunca”.
Como relatou a coluna na manhã desta terça-feira (23), uma nova perícia, obtida a partir de imagens do Sambão do Povo,  aponta que o autor do disparo que matou Pedro não é o menor apreendido pela Polícia Civil no ano passado, mas uma terceira pessoa envolvida na briga que resultou no crime. O novo suspeito, cujo nome não foi revelado, já foi identificado. Ele está preso por outros crimes. As investigações apontam que o menor também tem participação no ato criminoso.
Confira no vídeo acima detalhes da luta de Patrícia para garantir que as investigações fossem reabertas, com o apoio de seu advogado, Renan Sales.

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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