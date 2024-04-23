Mãe luta para provar quem é o real assassino do filho; veja vídeo

Com lágrimas nos olhos, Patrícia Crizanto descreve os momentos especiais vividos com o filho mais velho, Pedro Henrique. “Ele era protetor, amigo, companheiro, muito presente em nossas vidas”, conta. O jovem foi assassinado aos 20 anos, em fevereiro do ano passado, no Sambão do Povo. A dor da perda não impediu a mãe de lutar por Justiça, buscando informações, provas e imagens que comprovasse que a pessoa que o matou ainda não tinha sido identificado. “Aquele resultado não era o que o meu coração estava sentindo, e coração de mãe não se engana, nunca”.