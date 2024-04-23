Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime de jovem

Morte no Sambão: nova perícia mostra que assassino não é quem confessou

Foi reaberta a investigação  do assassinato de Pedro Henrique, de 20 anos, ocorrido no ano passado, após nova prova revelar que outra pessoa atirou no jovem; ele é filho da vereadora Patrícia Crizanto, de Vila Velha

Públicado em 

23 abr 2024 às 03:50
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Crime no sambão
Crédito: Arte - Geraldo Neto
Uma reviravolta no caso do assassinato de Pedro Henrique Crizanto, 20 anos, ocorrido no Sambão do Povo em fevereiro de 2023. A investigação foi reaberta com o surgimento de uma nova perícia, que apontou um terceiro envolvido na briga que resultou no crime. E ainda que ele seria o executor do jovem. O que muda o cenário do primeiro inquérito, encerrado após a apreensão de um menor que confessou ser o autor do tiro, sem ter de fato matado a vítima.
O novo suspeito, cujo nome não foi revelado, já foi identificado pela Polícia Civil. “Ele já está preso por outros crimes e foi reconhecido por testemunha que estava no local do assassinato. Seu depoimento já foi agendado e na sequência o inquérito será concluído”, informa o delegado Ricardo Almeida, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).  
Mas não há dúvidas, acrescentou o delegado, de que o menor que foi apreendido também participou do crime. “Ele foi ouvido de novo e continuou mantendo a informação de que foi o atirador, talvez para proteger o aliado dele”.
Há indícios de que teria sido ele a chamar a pessoa que fez o disparo, logo após o início da confusão. “A apreensão dele não é injusta. De alguma forma ele concorre para que o crime aconteça”, explica o representante do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o promotor Rodrigo Monteiro, que atua no Júri de Vitória e acompanha a investigação.
No ano passado, após a apreensão, o menor foi encaminhado à Justiça por ato infracional análogo a homicídio e sentenciado com uma medida socioeducativa que está sendo cumprida. Atualmente ele já alcançou a maioridade.

A vítima

Pedro era filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto, e foi morto com um tiro na cabeça durante ensaios técnicos das escolas de samba. Ele foi ao sambão com os amigos, e foi para defendê-los, segundo a polícia, que se envolveu na briga. 
A família nunca se conformou com o resultado da primeira investigação, afirmando que vídeos e informações por ela obtidas mostravam que havia outros envolvidos. “Em momento algum meu coração ficou tranquilo com aquele direcionamento das investigações. E coração de mãe não se engana, nunca”, desabafa Patrícia.
Com base nas informações obtidas pela família, o advogado Renan Sales solicitou outras diligências, a requisição de imagens e que mais pessoas fossem ouvidas. E ainda acionou o MPES. “Acreditando nessa nova linha investigativa, o promotor, além de acompanhar as investigações bem de perto, também procurou a produção de uma nova prova pericial”, relata.
Na avaliação do advogado, o menor mentiu para a polícia com o objetivo de defender o grupo criminoso a qual pertence. “Ele sabe que vai ficar pouco tempo apreendido”, assinala.

Nova investigação

A nova perícia, que subsidiou a reabertura da investigação, foi feita pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a pedido do órgão ministerial do Espírito Santo. Segundo o promotor Rodrigo Monteiro, ela foi fundamental por trazer novos elementos.
Para a equipe de CSI, foi enviado um vídeo produzido no Sambão do Povo, no dia 1º de fevereiro, por volta das 22h50. As imagens mostram o registro de uma briga, em meio a um aglomerado de pessoas em ambiente aberto, quando um disparo é ouvido e na sequência a dispersão das pessoas.
Foi feita uma análise quadro-a-quadro das imagens, nos momentos em que foram registradas a confusão e a morte de Pedro Henrique Crizanto. No contexto da briga, foram identificadas três pessoas: a vítima, de camisa branca com numeração; o menor apreendido, com camisa branca; e um homem de camisa amarela. Após o tiro, Pedro cai ao ser baleado, e os demais correm em sentidos contrários.
O resultado do trabalho foi de que “o disparo não foi realizado pela pessoa de camiseta branca”. A pessoa citada é o menor apreendido. Na sequência tem-se a informação sobre o autor do tiro: “A pessoa de camiseta amarela apresenta movimento corporal indicativo de ser o autor do disparo”.
A nova perícia, segundo o delegado, é uma prova difícil de refutar. “Ela aponta as pessoas envolvidas e consegue identificar o atirador, que é o fato novo. Embora o menor diga que foi o autor do disparo, as imagens da perícia técnica indicam outra situação”.
Ao delegado Marcelo Cavalcanti, que fez o primeiro inquérito, o menor informou que a arma do crime a ele pertencia, e declarou já ter matado outras duas pessoas. Na ocasião, contra ele, já existiam dois mandados de busca e apreensão, expedidos em 2020 e 2021. O envolvimento dele foi atestado por testemunhas ouvidas. Morador da região de Caratoíra e Alagoano, o menor teria envolvimento com o PCC.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Polícia investiga grupo que assalta prédios de luxo na Grande Vitória

Hospitais do ES que ignoram tempo para consulta vão ser fiscalizados

Vídeo mostra como é a vida dos internos no manicômio judiciário do ES

Cocaína soma 98% das drogas apreendidas em aeroporto e portos do ES

Armas e locais de crime no ES são mapeados com o uso de tecnologia

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Assassinato MPES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados