Pedro Henrique, de 20 anos, era filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Arquivo pessoal

A corporação destacou ainda que diversas diligências foram feitas ao longo do dia, por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Punição aos responsáveis

TV Gazeta que a Polícia Civil já possui uma linha de investigação definida. O governador Renato Casagrande (PSB) marcou presença do velório do jovem na noite desta quinta, em Vila Velha , e afirmou à reportagem daque a Polícia Civil já possui uma linha de investigação definida.

"Nós já identificamos o principal suspeito, já estamos em busca dele. Não vamos descansar até alcançá-lo, para que ele pague perante à Justiça por um crime tão bárbaro. O que nós temos que fazer agora é manifestar solidariedade e buscar uma punição para esse criminoso", destacou.

Your browser does not support the audio element. Morte no Sambão do Povo: principal suspeito já foi identificado, diz PC

Casagrande participou do velório do jovem, que aconteceu em São Torquato, Vila Velha Crédito: Caique Verli

A atual suspeita, conforme explicou o socialista, é que Pedro Henrique tenha sido confundido com um membro do "mundo do crime" do Estado. "Como todos nós sabemos, isso não é verdade. Mas isso levou ao início da agressão física que culminou no disparo de uma pistola e que tirou a vida do Pedro", frisou.

"Vamos ter um Carnaval com tranquilidade. Um episódio como esse, envolvendo um jovem, é inaceitável. A polícia vai continuar trabalhando para alcançar a pessoa que cometeu esse crime e dar tranquilidade ao Carnaval" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Entenda

Pedro Henrique foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1º), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo , em Vitória . O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve, a princípio, uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.

Mais cedo, nesta quinta-feira (2), o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória, já tinha dito que sabia os nomes de alguns suspeitos de participação no crime.

"Um dia triste, um dia em que um jovem de 20 anos saiu para se divertir e foi vitimado com um homicídio, um fato grave, bárbaro. As investigações estão evoluindo, a gente sabe que foi uma confusão generalizada, em que a vítima estava com um grupo de amigos e com os autores também. A gente tem alguns nomes e solicita ajuda da população pelo 181 (Disque-denúncia) para solucionar esse crime o mais rápido possível", declarou.

A dor da família