O principal suspeito pela morte do jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória, já foi identificado pela Polícia Civil. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (02). Apesar disso, até o momento, ninguém foi detido.
A corporação destacou ainda que diversas diligências foram feitas ao longo do dia, por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Punição aos responsáveis
O governador Renato Casagrande (PSB) marcou presença do velório do jovem na noite desta quinta, em Vila Velha, e afirmou à reportagem da TV Gazeta que a Polícia Civil já possui uma linha de investigação definida.
"Nós já identificamos o principal suspeito, já estamos em busca dele. Não vamos descansar até alcançá-lo, para que ele pague perante à Justiça por um crime tão bárbaro. O que nós temos que fazer agora é manifestar solidariedade e buscar uma punição para esse criminoso", destacou.
Morte no Sambão do Povo: principal suspeito já foi identificado, diz PC
A atual suspeita, conforme explicou o socialista, é que Pedro Henrique tenha sido confundido com um membro do "mundo do crime" do Estado. "Como todos nós sabemos, isso não é verdade. Mas isso levou ao início da agressão física que culminou no disparo de uma pistola e que tirou a vida do Pedro", frisou.
Casagrande ainda garantiu que o Carnaval deste ano, apesar dos episódios de violência vividos recentemente – como foi ainda o caso de assédio contra passistas no Sambão do Povo, na última quarta-feira (25) – será de "tranquilidade".
"Vamos ter um Carnaval com tranquilidade. Um episódio como esse, envolvendo um jovem, é inaceitável. A polícia vai continuar trabalhando para alcançar a pessoa que cometeu esse crime e dar tranquilidade ao Carnaval"
Entenda
Pedro Henrique foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1º), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo, em Vitória. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.
Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve, a princípio, uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.
Mais cedo, nesta quinta-feira (2), o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, já tinha dito que sabia os nomes de alguns suspeitos de participação no crime.
"Um dia triste, um dia em que um jovem de 20 anos saiu para se divertir e foi vitimado com um homicídio, um fato grave, bárbaro. As investigações estão evoluindo, a gente sabe que foi uma confusão generalizada, em que a vítima estava com um grupo de amigos e com os autores também. A gente tem alguns nomes e solicita ajuda da população pelo 181 (Disque-denúncia) para solucionar esse crime o mais rápido possível", declarou.
A dor da família
A vereadora Patrícia Crizanto enviou uma nota, em conjunto com o marido, Wesley Caetano da Victoria, falando sobre o momento de dor que estão vivendo.
"Pedro era um filho muito amado, trabalhador, extremamente respeitoso e muito carinhoso com todos. Para nós não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça. Agradecemos as mensagens de força, consolo e esperança. Nosso Deus nos fará prosseguir e nos dará resposta", disse o comunicado.