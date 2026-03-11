ES pode ter mais uma vítima de suposta rede de exploração sexual de piloto

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly / PCES

Uma criança de 11 anos, moradora do Sul do Espírito Santo, pode ser mais uma vítima da suposta rede de exploração sexual infantil mantida por um piloto da aviação comercial, investigado em São Paulo.



A informação surgiu durante depoimento prestado aos policiais por uma mulher de 29 anos, presa nesta terça-feira (10) em Marataízes, Litoral Sul, suspeita de participar do esquema. Fato que pode elevar para oito o total de vítimas já identificadas pela investigação.

O piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, minutos antes da decolagem. Ele é investigado por um esquema de pornografia infantil com a comercialização de mídias das vítimas e estupro de vulneráveis.

A mulher detida é mãe de uma menina de 3 anos, que segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, vinha sendo alvo de abuso sexual há alguns meses. Imagens e vídeos da menina foram vendidas para o piloto. Ela recebia até R$ 50 por foto e um pouco mais por vídeos.

Aos policiais a mãe relatou que os supostos crimes teriam se iniciado com a criança de 11 anos, que é sua parente, cuja foto foi enviada para Lopes. Posteriormente, em conversas, ele descobriu que ela tinha uma criança, à época com 2 anos, foi quando começou a enviar as mídias da filha.

Além do depoimento, a expectativa é de que novas informações sobre o caso possam ser obtidas a partir do celular da mulher. Ele foi apreendido durante a segunda fase da Operação Apertem os Cintos, realizada em conjunto pelos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPPs) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP).

Na tarde de ontem, após o depoimento, ela foi indiciada por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, produção e venda de material pornográfico infantil, compartilhamento de pornografia infantil, aliciamento de criança e organização criminosa.

Em seguida foi encaminhada para o presídio feminino e deverá passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (11). Vai permanecer detida no Espírito Santo até que haja uma decisão da Justiça paulista.

Aliciamento

O caso envolvendo o piloto começou a ser apurado a partir de uma denúncia anônima enviada ao Ministério Público de São Paulo e que envolvia uma adolescente que, à época dos abusos, tinha 12 anos.

A investigação aponta que Lopes se aproveitava da vulnerabilidade social e financeira das vítimas para os aliciamentos, com ofertas de dinheiro em troca de fotos, vídeos ou encontros.

Até o momento foram identificadas 7 vítimas com idades até 17 anos, sendo a mais nova a do Espírito Santo. Número que pode ser maior a partir da informação fornecida aos policiais pela mãe da criança de 3 anos.

Além do piloto, quatro mulheres, incluindo a do Espírito Santo, foram detidas por suposta participação no esquema investigado.

A Gazeta integra o Saiba mais