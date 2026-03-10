Vilmara Fernandes
Mulher presa no ES é suspeita de filmar abusos contra a filha e enviar vídeos a piloto

Segundo as investigações, a mãe estaria envolvida no esquema de exploração  sexual infantil que envolve um piloto da aviação comercial preso em São Paulo

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 10h34

A mulher de 29 anos, presa na manhã desta terça-feira (10), em Marataízes, Região Litorânea do Espírito Santo, é mãe da criança de 3 anos que seria a vítima de abuso sexual.

A detida é suspeita de participar do esquema de exploração sexual infantil que levou à prisão um piloto da aviação comercial, em São Paulo, no início de fevereiro.

As investigações apontam que imagens da criança vinham sendo feitas desde os 2 anos. E que o material seria enviado para o piloto, por intermédio de um celular que foi apreendido, por onde também a mãe receberia o pagamento.

A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Apertem o Cinto foi realizada em uma atuação conjunta dos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPPs) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

Após ser detida, a  mulher foi conduzida para a sede do DHPP, em Vitória, onde prestará depoimento. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), posteriormente ela será encaminhada ao sistema prisional capixaba até decisão judicial que  a transfira para São Paulo.

O piloto Sérgio Antonio Lopes, 60 anos, foi preso em 9 de fevereiro, dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas. Ele é acusado de atuar há mais de 8 anos em uma rede de exploração sexual infantil, segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, é suspeito de chefiar rede de exploração sexual e abuso de crianças
Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, é suspeito de chefiar rede de exploração sexual e abuso de crianças. Crédito: Reprodução

