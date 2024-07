Morte no Sambão do Povo: MPES denuncia mais um responsável por crime

Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante o ensaio técnico das escolas de samba em fevereiro de 2023

Na ocasião do crime, um menor foi apreendido e confessou a autoria. No início deste ano, a investigação foi reaberta e uma nova perícia mostrou que o menor não foi o verdadeiro executor do crime, mas teve participação decisiva no assassinato. Ele estava envolvido no momento da discussão e iniciou a briga, porém o disparo foi realizado por Wesley.