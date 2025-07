Em Barra do Riacho

Polícia Penal recaptura evadido da Justiça em Aracruz

O condenado pelo crime de tráfico de drogas de 40 anos escapou do semiaberto em 2023 e era procurado desde então

Um homem de 40 anos, que estava evadido do sistema prisional desde o dia 05 de maio de 2023, foi recapturado pela Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) na manhã desta terça-feira (29), Barra do Riacho, distrito do município de Aracruz. >

“A Polícia Penal do Espírito Santo tem atuado com firmeza e estratégia na recaptura de foragidos da Justiça. Essa prisão é mais uma demonstração do compromisso da nossa instituição com a proteção da sociedade e o enfrentamento à criminalidade. Reforçamos que nenhum evadido ficará impune. Estamos atentos e agindo com responsabilidade”, afirmou a Diretora Geral Adjunta da PPES, Graciele Sonegheti.>