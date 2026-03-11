Justiça aceita denúncia contra PM que agrediu mulher em Jardim Camburi

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia contra o policial militar Marcelo Ramos Araújo, 26 anos, que agrediu a esposa no estacionamento de um supermercado, em Jardim Camburi, Vitória.



A decisão desta terça-feira (10) que o tornou réu em ação penal é do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Vitória).

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ele praticou os crimes de violência psicológica, ameaça e lesão corporal qualificada. A denúncia também inclui as agressões contra um primo (infração penal de vias de fato) que tentou impedir o conflito, registrado em vídeo (veja abaixo).

No texto ministerial é relatado que o soldado agrediu a esposa fisicamente. “Segurando-a pelas pernas e puxando-a de forma brutal, lançando-a abruptamente ao chão e continuamente desferindo-lhe golpes”.

É dito que as agressões só cessaram quando o soldado foi contido por terceiro e pela imediata chegada de auxílio policial.

A defesa do policial não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.

Rotina de violência

O texto do MP relata que a rotina do casal era marcada por um cenário de violências praticadas contra a esposa. E elenca os danos a ela causados:

Emocional - prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento

prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento Controle de suas ações, comportamentos e decisões - mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir Prejuízo à autodeterminação - ao exercer controle sobre sua vida financeira, mantendo em seu próprio aparelho celular o aplicativo bancário da vítima, de modo que esta dependia de sua autorização para realizar transferências e custear despesas cotidianas, o que, na prática, a impedia de gerir livremente seus próprios recursos

ao exercer controle sobre sua vida financeira, mantendo em seu próprio aparelho celular o aplicativo bancário da vítima, de modo que esta dependia de sua autorização para realizar transferências e custear despesas cotidianas, o que, na prática, a impedia de gerir livremente seus próprios recursos Restrição da liberdade pessoal - proibindo-a por vezes de frequentar a faculdade, controlando seus investimentos e interferindo em seus relacionamentos interpessoais

proibindo-a por vezes de frequentar a faculdade, controlando seus investimentos e interferindo em seus relacionamentos interpessoais Ameaças - segundo a denúncia, com frequência ele dizia para a vítima que esta “vai se ver com ele e que, se ela não for dele, não será de mais ninguém”, chegando a ameaçar excluí-la da corporação policial

segundo a denúncia, com frequência ele dizia para a vítima que esta “vai se ver com ele e que, se ela não for dele, não será de mais ninguém”, chegando a ameaçar excluí-la da corporação policial Frases intimidatórias e ameaçadoras - afirmando: “nenhum homem vai encostar em você nunca na sua vida, além de mim; no dia que isso acontecer, vai todo mundo morrer”, bem como “eu vou te machucar, seu capeta”, relata a denúncia

afirmando: “nenhum homem vai encostar em você nunca na sua vida, além de mim; no dia que isso acontecer, vai todo mundo morrer”, bem como “eu vou te machucar, seu capeta”, relata a denúncia Gritos e humilhações - é dito que, com frequência, o soldado elevava o tom de voz, gritava e humilhava a vítima, submetendo-a a situações constrangedoras

é dito que, com frequência, o soldado elevava o tom de voz, gritava e humilhava a vítima, submetendo-a a situações constrangedoras Relacionamento com terceiros - Segundo a denúncia, o soldado teria pressionado a esposa a aceitar a convivência de uma terceira pessoa em um relacionamento aberto, que passaria a residir com o casal. “Utilizando-se, para tanto, de chantagem relacionada à necessidade de mudança de residência para outro município”.

No dia das agressões que resultaram na prisão, o soldado tentou impedir a esposa de ir a um bloco de rua com amigos sem sua prévia autorização.

A atitude que não foi aceita pelo militar. “Aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, irresignou-se e, demonstrando comportamento agressivo e descontrolado, motivado pelo intenso sentimento de ciúmes, passou a ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave, através de ligações telefônicas e envio de mensagens”, relata a denúncia.

Nas mensagens enviadas para a esposa foi dito: “Eu vou te pegar, e vc tá fudida seu demonio; eu vou te machucar, vai eu vo te machucar tanto”.

Quando ele descobriu que o primo acompanhava sua esposa, teria exigido que a levasse até o estacionamento de um supermercado, onde aguardava. Local onde o conflito ocorreu. O primo tentou impedir as agressões contra a mulher e também foi atingido.

