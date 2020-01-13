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Congestionamento

Carro quebrado na Terceira Ponte provoca lentidão em Vila Velha

Um carro quebrou no vão central da ponte, causando congestionamento no sentido Capital

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:15
Um veículo quebrou no vão central da Terceira Ponte, gerando congestionamento no sentido capital. Crédito: Patrícia Vallim
A segunda-feira começou com trânsito intenso na Terceira Ponte para o motorista que segue de Vila Velha para Vitória. Um veículo quebrou no vão central da ponte, após 7h30, causando congestionamento no sentido Capital.
O trânsito está lento na Terceira Ponte e nas ruas que dão acesso à ponte. O congestionamento, às 8h, que começa na ponte, chena altura da avenida Francelina Carneiro Setúbal, na altura do bairro Praia de Itaparica.

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Vias da Praia da Costa, com as avenidas Hugo Musso e São Paulo, também apresentam lentidão, assim como a orla. Às 7h52, a concessionária Rodosol informou que o carro com pane na Terceira Ponte estava sendo recolhido pela empresa.

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