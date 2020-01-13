Carro quebrado na Terceira Ponte provoca lentidão em Vila Velha

Um veículo quebrou no vão central da Terceira Ponte, gerando congestionamento no sentido capital. Crédito: Patrícia Vallim

A segunda-feira começou com trânsito intenso na Terceira Ponte para o motorista que segue de Vila Velha para Vitória. Um veículo quebrou no vão central da ponte, após 7h30, causando congestionamento no sentido Capital.

O trânsito está lento na Terceira Ponte e nas ruas que dão acesso à ponte. O congestionamento, às 8h, que começa na ponte, chena altura da avenida Francelina Carneiro Setúbal, na altura do bairro Praia de Itaparica.