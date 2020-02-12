Idoso fica ferido após incêndio em casa na Praia da Costa

Ambulância do Samu Crédito: João Paulo Roceti

Um idoso de 67 anos ficou ferido após um incêndio atingir uma casa na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, teria começado em um dos quartos da residência, por volta das 6h50.

Dois carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o incêndio e socorrer os moradores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocada para o local.