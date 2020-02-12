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Vila Velha

Idoso fica ferido após incêndio em casa na Praia da Costa

Dois carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o incêndio e socorrer as vítimas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 10:28
Ambulância do Samu Crédito: João Paulo Roceti
Um idoso de 67 anos ficou ferido após um incêndio atingir uma casa na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, teria começado em um dos quartos da residência, por volta das 6h50.
Dois carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o incêndio e socorrer os moradores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocada para o local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso sofreu queimaduras e foi socorrido, imediatamente, por populares, a um hospital particular. Não há relato de outras pessoas feridas. As chamas foram extintas e a esposa da vítima solicitou perícia no local. O laudo fica pronto em, no mínimo, 30 dias.

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