Idoso fica ferido após incêndio em casa na Praia da Costa

Um idoso de 67 anos ficou ferido após um incêndio atingir uma casa na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, teria começado em um dos quartos da residência, por volta das 6h50.
Dois carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o incêndio e socorrer os moradores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocada para o local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso sofreu queimaduras e foi socorrido, imediatamente, por populares, a um hospital particular. Não há relato de outras pessoas feridas. As chamas foram extintas e a esposa da vítima solicitou perícia no local. O laudo fica pronto em, no mínimo, 30 dias.