Colatina e Fundão contratam profissionais da área da Saúde

Seleção da Prefeitura de Colatina vai contratar 30 profissionais Crédito: Larissa Avilez

As prefeituras de Colatina Fundão vão contratar profissionais para atuarem na área da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus . As seleções visam preencher vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 1,9 mil. Todos os contratos são temporários.

Em Colatina, a oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para cargos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho varia de 8 a 40 horas semanais. Os profissionais contratados receberão salário base mensal que equivale a R$ 1.047,90 e R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.

Os interessados poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro. Não será cobrada taxa de participação. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

FUNDÃO

Já a Prefeitura de Fundão, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a abertura do edital de credenciamento para a contratação temporária de técnico de enfermagem.A remuneração não foi informada.

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As inscrições podem ser feitas até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected] , ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.

A seleção tem validade enquanto permanecer o estado emergencial de saúde pública. Os candidatos serão submetidos à avaliação de títulos.

SAIBA MAIS

PREFEITURA DE COLATINA

Vagas: 30

Cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais (22

Motorista (6)

Enfermeiro

Farmacêutico - Bioquímico (1)

Farmacêutico

Médico Clínico Geral

Médico Neurologista

Médico Psiquiatra

Médico Ginecologista (1)

Médico Pediatra

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Remuneração: varia de R$ 1.047,90 a R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.

Inscrição: nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro.

PREFEITURA DE FUNDÃO

Vagas: formação de cadastro de reserva

Cargo:

Técnico de enfermagem

Inscrições: até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected] , ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.