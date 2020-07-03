Colatina e Fundão contratam profissionais da área da Saúde

As prefeituras de Colatina e Fundão vão contratar profissionais para atuarem na área da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus. As seleções visam preencher vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 1,9 mil. Todos os contratos são temporários.
Em Colatina, a oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para cargos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho varia de 8 a 40 horas semanais. Os profissionais contratados receberão salário base mensal que equivale a R$ 1.047,90 e R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.
Os interessados poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro. Não será cobrada taxa de participação. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.
FUNDÃO
Já a Prefeitura de Fundão, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a abertura do edital de credenciamento para a contratação temporária de técnico de enfermagem.A remuneração não foi informada.
As inscrições podem ser feitas até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected], ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.
A seleção tem validade enquanto permanecer o estado emergencial de saúde pública. Os candidatos serão submetidos à avaliação de títulos.
SAIBA MAIS
PREFEITURA DE COLATINA
Vagas: 30
- Cargos:
- Auxiliar de Serviços Gerais (22
- Motorista (6)
- Enfermeiro
- Farmacêutico - Bioquímico (1)
- Farmacêutico
- Médico Clínico Geral
- Médico Neurologista
- Médico Psiquiatra
- Médico Ginecologista (1)
- Médico Pediatra
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional
Remuneração: varia de R$ 1.047,90 a R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.
Inscrição: nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro.
PREFEITURA DE FUNDÃO
Vagas: formação de cadastro de reserva
- Cargo:
- Técnico de enfermagem
Inscrições: até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected], ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.