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Combate ao coronavírus

Colatina e Fundão contratam profissionais da área da Saúde

Candidatos poderão se inscrever na próxima semana; seleções contam com vagas para cargos de vários níveis de escolaridade

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:31
Fachada da Prefeitura de Colatina
Seleção da Prefeitura de Colatina vai contratar 30 profissionais Crédito: Larissa Avilez
As prefeituras de Colatina Fundão vão contratar profissionais para atuarem na área da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus. As seleções visam preencher vagas em cargos de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 1,9 mil. Todos os contratos são temporários.
Em Colatina, a oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há chances para cargos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho varia de 8 a 40 horas semanais. Os profissionais contratados receberão salário base mensal que equivale a R$ 1.047,90 e R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.
Os interessados poderão se inscrever nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro. Não será cobrada taxa de participação. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

FUNDÃO

Já a Prefeitura de Fundão, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a abertura do edital de credenciamento para a contratação temporária de técnico de enfermagem.A remuneração não foi informada.

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As inscrições podem ser feitas até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected], ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.
A seleção tem validade enquanto permanecer o estado emergencial de saúde pública. Os candidatos serão submetidos à avaliação de títulos.

SAIBA MAIS

PREFEITURA DE COLATINA

Vagas: 30
  • Cargos:
  • Auxiliar de Serviços Gerais (22
  • Motorista (6)
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico - Bioquímico (1)
  • Farmacêutico
  • Médico Clínico Geral
  • Médico Neurologista
  • Médico Psiquiatra
  • Médico Ginecologista (1)
  • Médico Pediatra
  • Psicólogo 
  • Terapeuta Ocupacional

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Remuneração: varia de R$ 1.047,90 a R$ 1.982,95, mais R$ 440,00 de ticket alimentação.
Inscrição: nos dias 6 e 7 de julho de 2020, das 8h às 12h30, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro.

PREFEITURA DE FUNDÃO

Vagas: formação de cadastro de reserva
  • Cargo:
  • Técnico de enfermagem
Inscrições: até 6 de julho de 2020, das 7h às 16h, por meio do e-mail [email protected], ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Luiza Gon Pratti, número 185, Centro.

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