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Em todo o país

16 concursos públicos abertos com salários de até R$ 19 mil

No ES, as prefeituras de Guarapari e Presidente Kennedy abriram seleção para contratar profissionais temporários; veja a lista

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:23
concurso público, edital, prova
Concursos públicos terão aplicação de provas em todo o país Crédito: Piterest
Pelo menos 16 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 19.657,06, incluindo salário de R$ 19.199,06 e auxílio alimentação de R$ 458, no Instituto Rio Branco. A oferta é de 25 vagas para o cargo de diplomata. As inscrições serão recebidas no período de 6 de julho a 9 de agosto.
No Espírito Santo, são duas seleções abertas. A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), está com inscrições abertas até 1º de julho para o processo seletivo que tem como objetivo contratar cuidador (3) e educador social (1).

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A Prefeitura de Presidente Kennedy vai selecionar oito profissionais temporários para atuar na Secretaria de Meio Ambiente (Semma). As oportunidades são para os cargos de engenheiro ambiental (1); engenheiro sanitarista (1); engenheiro florestal (1); engenheiro civil (1); técnico em meio ambiente (3) e oficial administrativo (1). Os interessados poderão se inscrever das 8h do dia 6 até as 23h59 do dia 10 de julho.

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