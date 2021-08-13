Polícia faz operação contra casal suspeito de aplicar golpes em Linhares

Polícia faz operação contra casal que aplicava golpes em Linhares Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (13) em Linhares Norte do Espírito Santo , contra um casal suspeito de praticar estelionato e falsificação de documentos em Linhares, Sooretama e Rio Bananal. Foram apreendidos quatro veículos de luxo em um mandado de busca e apreensão na casa deles.

Entre as apreensões estão uma BMW, uma VW Amarok, um Ford Fusion e uma motocicleta Yamaha Z7, além de documentos, cartões de crédito, carteiras de trabalho, cheques, talonário de cheques, notas promissórias e contrato com financeiras.

COMO FUNCIONAM OS GOLPES

Segundo a Polícia Civil, o casal aliciava pessoas comuns que ainda tinham o nome limpo na praça, criava comprovação de renda em falsos contratos de trabalho e declarações falsas de patrimônio em nome delas.

“Eles montam declaração de renda, de bens, e levam essas pessoas a instituições financeiras, abrem contas em bancos, criam cartões de crédito, financiam veículos e a pessoa fica com o nome sujo na praça, porque eles espalham cheques e contas de cartão de crédito por todo o Brasil”, afirmou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Casal é preso suspeito de aplicar golpes em Linhares

Agora, a Polícia Civil trabalha para contabilizar o total do prejuízo causado pelo casal e encaminhar o caso à Justiça.

“O casal tinha uma vida de classe média alta, demonstrando que não trabalha e tem uma vida abastada”, frisou o delegado.

O casal não foi preso, pois, segundo a polícia, não houve flagrante, mas pode responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e uso de documentos falsos.