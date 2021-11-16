Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Vídeo: carro perde freio e cai em ribanceira em Baixo Guandu

Sem ocupantes, veículo atingiu um galpão que fica na descida do barranco, no bairro Riviera. Acidente teria sido causado por uma falha no freio de mão do carro e ninguém se feriu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 nov 2021 às 20:39

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 20:39

Um carro perdeu o freio e caiu em uma ribanceira no bairro Riviera, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na segunda-feira (15) e, segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o veículo — que estava sem ocupantes — teria tido uma falha no freio de mão e atingiu um galpão que fica na descida do barranco. Ninguém ficou ferido.
Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que não foram acionadas, portanto, não registraram ocorrência do acidente. De acordo com a TV Gazeta Noroeste, o dono do carro seria um vereador de Baixo Guandu. A reportagem tentou contato com ele, mas não teve retorno.

Veja Também

Arrastado em acidente em Santa Maria de Jetibá sonha em ser pastor

Homem é arremessado para fora de carro e morre em Jaguaré

Menina morre após cair de bicicleta no interior de Muqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Baixo Guandu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados