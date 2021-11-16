Vídeo: carro perde freio e cai em ribanceira em Baixo Guandu

Um carro perdeu o freio e caiu em uma ribanceira no bairro Riviera, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na segunda-feira (15) e, segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, o veículo — que estava sem ocupantes — teria tido uma falha no freio de mão e atingiu um galpão que fica na descida do barranco. Ninguém ficou ferido.
A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que não foram acionadas, portanto, não registraram ocorrência do acidente. De acordo com a TV Gazeta Noroeste, o dono do carro seria um vereador de Baixo Guandu. A reportagem tentou contato com ele, mas não teve retorno.