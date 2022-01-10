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Em Linhares

Cantor procurado por homicídio em São Paulo é preso no ES

O suspeito Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, estava escondido em Linhares, mas continuava trabalhando como cantor na região e em municípios vizinhos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 jan 2022 às 19:01

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:01

Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, estava escondido na região do Pontal do Ipiranga, e ganhava a vida como cantor em Linhares.
Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, estava escondido na região do Pontal do Ipiranga, e ganhava a vida como cantor em Linhares. Crédito: Polícia Civil
O cantor Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, foi preso em Linhares, Norte do Estado, na noite da última sexta-feira (8). Ele era procurado pela Justiça de São Paulo por um homicídio cometido no Estado paulista. Segundo a Polícia Civil, Leandro é de São Paulo e estava escondido na região do Pontal do Ipiranga, onde continuava trabalhando como cantor na região e em municípios vizinhos.
A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (8), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda (10). Foram denúncias anônimas que levaram a Polícia Civil e a Polícia Militar até o suspeito.
"A equipe de Inteligência da DHPP de Linhares recebeu informações que o elemento procurado estava residindo na região de Linhares e começaram as buscas. Na sexta-feira (8) à tarde, receberam informações sigilosas de que o elemento poderia estar escondido na região do Pontal do Ipiranga e, naquele momento, estaria em um estabelecimento comercial, próximo à praia”, explicou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
Os policiais civis passaram todas as informações para a Polícia Militar, que realizou uma operação no local, localizando o indivíduo e cumprindo o mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), e está à disposição da Justiça.

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