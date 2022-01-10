Cantor procurado por homicídio em São Paulo é preso no ES

Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, estava escondido na região do Pontal do Ipiranga, e ganhava a vida como cantor em Linhares. Crédito: Polícia Civil

O cantor Leandro Aparecido de Morais, de 36 anos, foi preso em Linhares , Norte do Estado, na noite da última sexta-feira (8). Ele era procurado pela Justiça de São Paulo por um homicídio cometido no Estado paulista. Segundo a Polícia Civil , Leandro é de São Paulo e estava escondido na região do Pontal do Ipiranga, onde continuava trabalhando como cantor na região e em municípios vizinhos.

A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (8), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda (10). Foram denúncias anônimas que levaram a Polícia Civil e a Polícia Militar até o suspeito.

"A equipe de Inteligência da DHPP de Linhares recebeu informações que o elemento procurado estava residindo na região de Linhares e começaram as buscas. Na sexta-feira (8) à tarde, receberam informações sigilosas de que o elemento poderia estar escondido na região do Pontal do Ipiranga e, naquele momento, estaria em um estabelecimento comercial, próximo à praia”, explicou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.