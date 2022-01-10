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Funcionário da empresa

Funcionário suspeito de furto em mineradora é preso em Jardim Camburi

Homem de 43 anos trabalhava na empresa desde 2007 e foi flagrado furtando ferramentas, equipamentos e fios de cobre pelo sistema de videomonitoramento
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 jan 2022 às 18:19

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:19

Fios
Funcionário suspeito de furtar equipamentos de mineradora é preso em Jardim Camburi Crédito: Polícia Civil
Um homem de 43 anos foi preso na última quinta-feira (6), no bairro Jardim Camburi, em Vitória, suspeito de furtar ferramentas, equipamentos e fios de cobre de uma empresa de mineração onde ele trabalhava, causando grande prejuízo. Segundo a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), durante a prisão – que foi divulgada nesta segunda (10) – foram apreendidos R$ 80 mil em espécie.
Ainda segundo a polícia, o suspeito era funcionário da empresa desde 2007 e trabalhava como técnico de aprovisionamento e reposição de materiais. Ele tinha um crachá com autorização de acesso a quase todos os setores. O homem foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento furtando três pacotes brancos e colocando dentro de uma carroceria. Depois saiu da área pela portaria, justamente no dia que não havia revista.
Desde o furto, o funcionário estava sendo investigado e monitorado. Na última quinta-feira, o suspeito realizou novamente o furto da mesma forma e a empresa acionou a DRCCP.
Segundo o delegado Gabriel Duarte Monteiro, a equipe foi até ao estacionamento e localizou o veículo do indivíduo e, dentro dele, foi possível ver vários pacotes brancos e caixas armazenadas no banco traseiro, confirmando que o material do furto estava lá.
A equipe foi até a área onde estava o investigado e deu voz de prisão em flagrante em decorrência do furto. O suspeito confessou a autoria e levou os policiais até o veículo, onde foram localizados um monitor de computador, dois rolos de fios de cobre, com aproximadamente 25 quilos, e inúmeros aparelhos telefônicos e rádio.
O indivíduo informou que realizava os furtos desde 2020 e que, na casa dele, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, também haveria mais objetos furtados. No local, foram encontrados diversos fios de cobre, com mais de 150 kg, além de uma sacola com R$ 80 mil em espécie, de procedência duvidosa, segundo informou a polícia
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações a respeito da receptação estão em andamento.

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