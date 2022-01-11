Homem é assassinado a tiros ao chegar em casa em Viana

Um homem de 30 anos foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (11), no bairro Bom Pastor, em Viana. A vítima tinha acabado de chegar de motocicleta em casa, por volta das 1h30 e se preparava para entrar no imóvel quando criminosos dispararam contra ela.
A esposa do homem contou à Polícia Militar que ele já teve envolvimento com traficantes do Morro do Macaco, em Vitória, mas eles se mudaram da região porque o marido não queria mais proximidade com o tráfico.
Depois de ouvir os disparos, a mulher encontrou o marido morto na varanda da casa. O crime é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta