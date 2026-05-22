Colisão entre moto, carro e ônibus escolar deixa dois feridos em Jaguaré

Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e um ônibus escolar deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (22), na estrada que liga o Centro de Jaguaré à comunidade de Fátima, no Norte do Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do ônibus escolar relatou que seguia pela Rodovia Pedro José Altoé quando o motociclista tentou ultrapassar o coletivo em uma curva. Durante a manobra, a moto colidiu de frente com um carro que vinha no sentido contrário.





Com o impacto, a motocicleta ainda atingiu a lateral esquerda do ônibus. O condutor da moto e o garupa sofreram diversos ferimentos, foram socorridos e encaminhados à Unidade Mista de Internação do município.





O carro e o ônibus eram ocupados apenas pelos respectivos motoristas, que não ficaram feridos. Segundo a PM, ambos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.