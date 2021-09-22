Vitória abre nesta quarta (22) mais de 3,9 mil vagas para vacinação

Serão 800 doses da Pfizer para o público que recebeu a primeira dose do imunizante até o dia 14 de julho . A aplicação da vacina ocorre neste sábado (25) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

Além disso, terão 3.150 vagas da dose de reforço para o público-alvo que tomou a última dose até o dia 30 de abril, independente do imunizante aplicado. A vacinação acontece nesta sexta-feira (24), próxima segunda (27) e terça-feira (28) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, e próximo sábado (25), na Igreja Batista, em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde de Vitória (Centro).