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Covid-19

Vitória abre nesta quarta (22) mais de 3,9 mil vagas para vacinação

Serão 800 doses para aplicação da segunda dose da Pfizer e 3.150 vagas de doses de reforço para pessoas com 60 anos ou mais
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

22 set 2021 às 11:16

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:16

Vacina Astrazeneca
Processo de imunização contra Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta quarta-feira (22), agendamento para vacinação das pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer e para aqueles com 60 anos ou mais que necessitam tomar a dose de reforço.
Serão 800 doses da Pfizer para o público que recebeu a primeira dose do imunizante até o dia 14 de julho. A aplicação da vacina ocorre neste sábado (25) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
Além disso, terão 3.150 vagas da dose de reforço para o público-alvo que tomou a última dose até o dia 30 de abril, independente do imunizante aplicado. A vacinação acontece nesta sexta-feira (24), próxima segunda (27) e terça-feira (28) na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, e próximo sábado (25), na Igreja Batista, em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde de Vitória (Centro).
O agendamento, para ambos os públicos, pode ser feito no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online.

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