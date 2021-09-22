Covid-19: Cariacica inicia vacinação em terminal e fará mutirão com 18 mil doses

Cariacica abre, a partir das 14h desta quarta-feira (22), agendamento para aplicação da vacina contra a Covid-19. Serão 18 mil doses, distribuídas em um grande mutirão de vacinação.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- Primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais;
- Dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais e de pacientes imunossuprimidos que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais;
- Segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZaneca.
A marcação da aplicação é realizada no site vacinaeconfia.es.gov.br.
VACINAÇÃO NO TERMINAL DE CAMPO GRANDE
Além do mutirão, a Semus inicia nesta quarta-feira (22) a imunização no Terminal de Campo Grande, sem a necessidade de agendamento, com aplicação da primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais. A expectativa é vacinar 1.000 pessoas por dia.
A aplicação do imunizante será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h até o dia 1º de outubro. É importante recordar que o cidadão necessita ser usuário do Sistema Transcol e estar no interior do Terminal para receber a vacina.
Cerca de 30 mil pessoas com 18 anos ou mais ainda não se vacinaram com a primeira dose da vacina em Cariacica. Até o momento, 250 mil já receberam a primeira dose.
“A procura pelo agendamento para este público está reduzida. O Terminal é um local de alto fluxo de pessoas. Levar a vacinação até lá irá dar a oportunidade para o trabalhador que está circulando ali se imunizar. Nossa intenção é aumentar a cobertura vacinal para diminuir a transmissão do vírus”, comentou Roberta Goltara, secretária municipal de Saúde.
Para agilizar o processo de atendimento no local, o ideal é que a pessoa realize seu pré-cadastro no site vacinaeconfia.es.gov.br. Porém, o cadastro também pode ser feito na hora da vacinação. Além disso, é importante reforçar que é indispensável a apresentação de um documento de identificação com foto.