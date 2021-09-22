Covid-19: Cariacica inicia vacinação em terminal e fará mutirão com 18 mil doses

“A procura pelo agendamento para este público está reduzida. O Terminal é um local de alto fluxo de pessoas. Levar a vacinação até lá irá dar a oportunidade para o trabalhador que está circulando ali se imunizar. Nossa intenção é aumentar a cobertura vacinal para diminuir a transmissão do vírus”, comentou Roberta Goltara, secretária municipal de Saúde.