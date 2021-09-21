Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • OMS escolhe Fiocruz para produzir nova vacina contra Covid-19
Ainda em teste

OMS escolhe Fiocruz para produzir nova vacina contra Covid-19

A vacina candidata é baseada na tecnologia de RNA auto-replicativo, e expressa não somente a proteína Spike, mas também a proteína N, para melhor resposta imunológica

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2021 às 17:44
Doses da vacina da Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que produzida na Fiocruz
Fiocruz foi selecionada para OMS para produção de vacina Crédito: @oficialfiocruz Verificado/Instagram
A Fundação Oswaldo Cruz (​Fiocruz) foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como centro da América Latina para o desenvolvimento e produção de uma vacina com tecnologia de RNA mensageiro em estágio pré-clínico.
O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso às vacinas contra a Covid-19 na região.
A vacina candidata é baseada na tecnologia de RNA auto-replicativo (mesma usada nos imunizantes da Pfizer e da Moderna), e expressa não somente a proteína Spike, mas também a proteína N, para melhor resposta imunológica.
Essa tecnologia demanda menos necessidades produtivas, atingindo uma escala em termos de doses superior à de outras vacinas de mRNA. Isto permite que o seu custo seja inferior ao de outras vacinas semelhantes, possibilitando a ampliação ao seu acesso.
Uma vez desenvolvida, a vacina candidata passará pelo processo de pré-qualificação da OMS, que garante o cumprimento dos mais elevados padrões internacionais para garantir sua qualidade, segurança e eficácia.
A Fiocruz foi selecionada por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). A escolha é resultado de uma chamada mundial lançada em abril deste ano. Cerca de trinta empresas e instituições científicas latino-americanas participaram.
Esta será uma tecnologia que vem se somar à plataforma de adenovírus, utilizada na vacina Fiocruz/AstraZeneca para a Covid-19. O desenvolvimento de uma vacina da Fiocruz de mRNA é um passo fundamental para que o Brasil detenha o domínio tecnológico de duas plataformas fundamentais para o avanço no desenvolvimento de imunobiológicos", afirma a presidente da Fundação, Nísia Trindade Lima.
Além de fornecedora dessa vacina, a Fiocruz se comprometeu ainda a compartilhar seu conhecimento para a produção do imunizante com demais laboratórios da região, garantindo a eles a transferência de tecnologia para ampliar a capacidade produtiva regional.

Veja Também

ES espera poder vacinar crianças contra Covid-19 até o fim do ano

Variante Delta está em 70% das amostras do ES analisadas pela Fiocruz

ES registra aumento nas internações hospitalares por Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Vacina Covid-19 OMS FioCruz Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados