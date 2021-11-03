iFood tem nomes de restaurantes trocados por frases pró-Bolsonaro e ataques políticos

Aplicativo do iFood passou por falha na noite desta terça-feira (2) e teve nomes de estabelecimentos alterados Crédito: iFood/ divulgação

Uma falha no aplicativo de entregas iFood causou espanto em usuários na noite desta terça-feira (2). Capturas de tela do app divulgadas em redes sociais mostravam que nomes de estabelecimentos cadastrados na plataforma apareciam com nomes trocados por "Bolsonaro 2022" e "Petista Comunista", por exemplo, sendo o ex-presidente Lula PT ) um dos principais alvos do ataque.

O problema foi confirmado pela empresa dona do aplicativo.

Os restaurantes do iFood também apareciam com seus nomes trocados por outras frases ofensivas, como "Marielle Franco Peneira" (em referência à vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, morta a tiros em 2018). Haviam também lemas usados por grupos contra vacinas ("Vacina Mata").

o que aconteceu com o iFood que os restaurantes daqui estão assim? pic.twitter.com/wXdnaai5cI — lucas freitas (@luquinha) November 3, 2021

Cara, ao que tudo indica hackearam o iFood...



Tem um monte de restaurante com nomes tipo "LULA LADRÃO", "VACINA MATA", etc



Curtição do feriado de alguém da equipe de segurança do iFood acabou de acabar 😬 pic.twitter.com/PYDoG6hSiw — Pedro Fracassi (@plfracassi_) November 3, 2021

Salvador, Os usuários do serviço de delivery atribuíam a falha a um ataque hacker. As reclamações de usuários no Twitter indicam que a mudança nos nomes ocorreu em diferentes partes do país, como Florianópolis Natal , Criciúma e no ABC Paulista.

Em nota, o iFood confirmou ter identificado na noite desta terça-feira que alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados.

"Aproximadamente 6% dos estabelecimentos foram afetados, e a empresa tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores."