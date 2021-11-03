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Ataque hacker

iFood tem nomes de restaurantes trocados por frases pró-Bolsonaro e ataques políticos

Nomes de estabelecimentos cadastrados na plataforma apareciam com nomes trocados por "Bolsonaro 2022" e "Petista Comunista", por exemplo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2021 às 07:31

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 07:31

Ifood foto maior
Aplicativo do iFood passou por falha na noite desta terça-feira (2) e teve nomes de estabelecimentos alterados Crédito: iFood/ divulgação
Uma falha no aplicativo de entregas iFood causou espanto em usuários na noite desta terça-feira (2). Capturas de tela do app divulgadas em redes sociais mostravam que nomes de estabelecimentos cadastrados na plataforma apareciam com nomes trocados por "Bolsonaro 2022" e "Petista Comunista", por exemplo, sendo o ex-presidente Lula (PT) um dos principais alvos do ataque.
O problema foi confirmado pela empresa dona do aplicativo.
Os restaurantes do iFood também apareciam com seus nomes trocados por outras frases ofensivas, como "Marielle Franco Peneira" (em referência à vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, morta a tiros em 2018). Haviam também lemas usados por grupos contra vacinas ("Vacina Mata").
Os usuários do serviço de delivery atribuíam a falha a um ataque hacker. As reclamações de usuários no Twitter indicam que a mudança nos nomes ocorreu em diferentes partes do país, como FlorianópolisSalvadorNatal, Criciúma e no ABC Paulista.
Em nota, o iFood confirmou ter identificado na noite desta terça-feira que alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados.
"Aproximadamente 6% dos estabelecimentos foram afetados, e a empresa tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores."
Em investigações preliminares, a plataforma também informou que não há, até o momento, qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais cadastrados, tampouco de dados de cartão de crédito.

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