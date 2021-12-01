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Podcast #81

Papo de Colunista: José Carlos Rizk e os desafios da OAB-ES

Presidente reeleito da Ordem, o advogado é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (1°), que começa às 15h30

Públicado em 

01 dez 2021 às 11:45
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Eleito recentemente para um segundo mandato na presidência da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho é o entrevistado desta quarta-feira (1º/12) do Papo de Colunista, com a participação dos jornalistas Leonel Ximenes e Rafael Braz (a colunista Letícia Gonçalves está de férias). O programa vai ao ar às 15h30.
Entre outros assuntos, José Carlos Rizk vai falar sobre suas prioridades para os próximos três anos de mandato, as principais lutas que serão travadas pela OAB-ES e questões mais gerais, como a democracia no Brasil, o papel das instituições e a eleição presidencial do ano que vem.
José Carlos Rizk Filho é graduado pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e, além dda advocacia, também atua na área acadêmica, tendo sido professor na Ufes e na Faculdade Pio XII, nas áreas do Direito do Trabalho, Público e Privado.
Papo de Colunista é transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Está disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.
Papo de Colunista: José Carlos Rizk e os desafios da OAB-ES
Papo de Colunista: José Carlos Rizk e os desafios da OAB-ES Crédito: Arte / A Gazeta

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