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Inflação

Cesta básica em Vitória chega a R$ 682; é a quinta mais cara do país

Preço da batata disparou 36,47%, a maior alta de fevereiro. Manteiga (-4,83%) e tomate (-4,69%) registraram baixa

Publicado em 

09 mar 2022 às 17:09

Publicado em 09 de Março de 2022 às 17:09

Itens da cesta básica no supermercado
Itens da cesta básica no supermercado Crédito: Fernando Madeira
 A cesta básica em Vitória  ficou 0,74% mais cara em fevereiro em relação ao mês anterior.  Apesar do aumento de R$ 677,57  para R$ 682,54 no período analisado, o novo valor  derrubou a capital do Espírito Santo da quarta para a quinta posição no ranking nacional que considera os maiores preços nas capitais dos Estados.
As informações sobre a inflação nas compras são do G1 ES,  que destaca os dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), responsável por avaliar os gastos dos brasileiros.
Os produtos que registraram maiores elevações foram a batata (36,47%) e o café (5,38%). Já os que apresentaram  baixa nos preços foram a manteiga (4,83%) e o tomate (4,69%). Somente o arroz apresentou estabilidade nos preços.
As cestas mais caras do país foram registradas em São Paulo (R$ 715,65), Florianópolis (R$ 707,56), Rio de Janeiro (R$ 697,37) e Porto Alegre (R$ 695,91).
Na capital do Espírito Santo, o valor da cesta no segundo mês de 2022 representou 60,88% do salário mínimo líquido.
O trabalhador com rendimento de um salário mínimo precisou trabalhar 123 horas e 53 minutos só para arcar com os itens básicos de alimentação. Por causa disso, o Departamento estima que o salário mínimo necessário seria de R$ 6.012,18, valor 5,36 vezes maior que o mínimo líquido atual de R$ 1.121,10.
*G1 ES

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