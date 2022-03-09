Cesta básica em Vitória chega a R$ 682; é a quinta mais cara do país

Itens da cesta básica no supermercado Crédito: Fernando Madeira

A cesta básica em Vitória ficou 0,74% mais cara em fevereiro em relação ao mês anterior. Apesar do aumento de R$ 677,57 para R$ 682,54 no período analisado, o novo valor derrubou a capital do Espírito Santo da quarta para a quinta posição no ranking nacional que considera os maiores preços nas capitais dos Estados.

G1 ES, que destaca os dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), responsável por avaliar os gastos dos brasileiros. As informações sobre a inflação nas compras são do, que destaca os dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), responsável por avaliar os gastos dos brasileiros.

Os produtos que registraram maiores elevações foram a batata (36,47%) e o café (5,38%). Já os que apresentaram baixa nos preços foram a manteiga (4,83%) e o tomate (4,69%). Somente o arroz apresentou estabilidade nos preços.

As cestas mais caras do país foram registradas em São Paulo (R$ 715,65), Florianópolis (R$ 707,56), Rio de Janeiro (R$ 697,37) e Porto Alegre (R$ 695,91).

Na capital do Espírito Santo, o valor da cesta no segundo mês de 2022 representou 60,88% do salário mínimo líquido.

O trabalhador com rendimento de um salário mínimo precisou trabalhar 123 horas e 53 minutos só para arcar com os itens básicos de alimentação. Por causa disso, o Departamento estima que o salário mínimo necessário seria de R$ 6.012,18, valor 5,36 vezes maior que o mínimo líquido atual de R$ 1.121,10.