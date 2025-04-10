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Nova marca

GM prepara lançamento de SUV chinês eletrificado para concorrer com a BYD

O SUV de porte médio Wuling Starlight S já circula pelo país camuflado, mas sem nenhuma intenção de passar despercebido. O objetivo da marca é despertar a curiosidade dos consumidores

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 14:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2025 às 14:57
Wuling Starlight S
A estreia do Wuling Starlight S no Brasil deve ocorrer ainda em 2025 para disputar mercado com outros modelos de origem chinesa Crédito: Divulgação
Ao completar 100 anos de atuação no Brasil, a GM olha para a China. A montadora já confirmou o lançamento do SUV compacto Chevrolet Spark EUV, e há outro modelo de mesma origem a caminho. O SUV de porte médio Wuling Starlight S já circula pelo país camuflado, mas sem nenhuma intenção de passar despercebido. O objetivo da marca é despertar a curiosidade dos consumidores, ao mesmo tempo em que realiza os testes finais do modelo.
A estreia deve ocorrer ainda em 2025 para disputar mercado com outros modelos de origem chinesa, como o BYD Song Plus e o Haval H6. Espera-se, portanto, que a nova opção traga a tecnologia híbrida plug-in disponível em seu país de origem, mas também é possível oferecer uma versão puramente elétrica.
Da mesma forma como acontecerá com o Spark, o Starlight deve receber um novo nome no Brasil, além de trocar as asinhas da Wuling pela gravata dourada da Chevrolet. Ambas as marcas fazem parte do grupo GM. O porte é avantajado: são 4,75 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,80 de distância entre-eixos, dimensões próximas às do Jeep Commander.
Na versão híbrida plug-in, o Starlight S tem capacidade para rodar 130 quilômetros utilizando apenas energia elétrica, de acordo com o padrão de medição chinês. Na opção a bateria, o alcance é estimado em 510 quilômetros.
Wuling Starlight S
O modelo deve receber um novo nome no Brasil, além de trocar as asinhas da Wuling pela gravata dourada da Chevrolet Crédito: Divulgação
O SUV deve ser posicionado em uma faixa de preço que começa em R$ 200 mil, ficando abaixo do Equinox (R$ 275.790). Seus principais atributos serão o espaço interno associado a tecnologias menos poluentes.
A GM não revela detalhes sobre os futuros lançamentos, mas trabalha para apresentar ao menos cinco novos produtos em 2025. Além dos SUVs de origem chinesa, há as renovações das linhas Onix e Tracker, além de opções da picape S-10 e um inédito compacto de visual fora-de-estrada para concorrer com o Volkswagen Tera.
Chevrolet Spark, Baojun Yep
O Spark foi apresentado pela Chevrolet no seu aniversário de 100 anos Crédito: Divulgação
Mas enquanto as novidades não chegam, a montadora precisa contornar a queda nas vendas causada pela falta de um lançamento de grande volume nos últimos anos. No ano passado, a GM teve 258,6 mil unidades emplacadas, o que representa uma diminuição de 5,6% nos emplacamentos em relação a 2023, segundo dados da Anfavea (associação que reúne as montadoras instaladas no Brasil).
No mesmo período, as vendas gerais de veículos leves acumularam alta de 14%, de acordo com a Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos).

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