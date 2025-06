A todo vapor

Novo centro automotivo no ES negocia importação de carros com 10 marcas chinesas

Espaço de comércio exterior inaugurado nesta quarta (11) na Rodovia do Contorno, em Cariacica, terá capacidade de movimentar até 30 mil veículos importados pelo Porto de Vitória, por mês

Publicado em 11 de junho de 2025 às 20:31

Novo centro automotivo da Sertrading foi lançado na Rodovia do Contorno, em Cariacica, nesta quarta-feira (11) Crédito: Vinicius Viana

O mercado automotivo na China está a todo vapor e a expectativa é que, em breve, os capixabas conheçam de perto mais novidades importadas vindas desse segmento. Quem afirma e torce por essa chegada é Alfredo de Goeye, presidente da Sertrading, empresa de comércio exterior que inaugurou, nesta quarta-feira (11), um centro automotivo no Espírito Santo com investimento de R$ 48 milhões.>

No evento de lançamento, Goeye afirmou que a empresa, que já atende as montadoras Ford, Omoda Jaecoo e GAC, está em negociação com outras marcas chinesas de carros. "Temos ido muito para a China, porque lá é o grande celeiro das marcas novas de automóveis. Eu diria que nós temos uma conversa com pelo menos umas 10 montadoras, com interesse de que elas tragam seus carros para o Brasil. Desse total, se conseguirmos duas, três ou quatro, já saímos na frente", comenta. >

Para Thiago Pontes, vice-presidente Comercial e de Operações da Sertrading, a vantagem do mercado de automóveis chinês está na sua ampla variedade de montadoras e opções, que fabricam veículos para todos os gostos e classes. >

"A China tem mais de 50 marcas automotivas, que atendem todos os públicos e qualquer tipo de perfil, de quem quer um carro com um nível altíssimo de luxo até quem quer um carro mais popular. Hoje, a China está realmente inovando com carros híbidros, carros elétricos e novas tecnologias, oferecendo qualidade, preço, design e garantia", ressalta. >

>

Para receber os carros das quatro montadoras atendidas pela Sertrading e das futuras que virão, o novo centro automotivo ocupa uma área de 1.500.000 m² e tem capacidade para movimentar mais de 30 mil veículos por mês. O empreendimento oferece serviços como expedição, vistoria, parqueamento e inspeções de qualidade, além de outras necessidades das montadoras, como gravação de chassi nos vidros e aplicação de etiquetas de segurança. >

O motivo do investimento, localizado na rodovia do Contorno, em Cariacica, é o posicionamento do Espírito Santo como o futuro principal centro logístico do país. "O lançamento é importante porque ele viabiliza para nós um atendimento cada vez melhor para os nossos clientes. No Espírito Santo, fazemos bastante importação de automóvel, sendo o Estado que tem a maior parcela ou quase toda parcela dessa movimentação", pontua Goeye. >

A expectativa das montadoras em relação à chegada dos carros também é alta. A gerente de vendas da Orvel Omoda Jaecoo, Juliana de Castro, revelou que, no último mês, o Estado teve o maior número de emplacamentos da marca no Brasil, país em que é recém-chegada com os modelos Omoda 5 e Jaecoo 7. >

"Na loja da Reta da Penha tivemos o maior número de emplacamentos do Brasil. Mesmo que ainda só tenhamos dois modelos, vemos que eles já estão agradando com facilidade os capixabas, tanto por sua beleza quanto por sua tecnologia embarcada, com um custo-benefício que atrai os chamados 'clientes premium'", conta a gerente. >

Governo quer atrair também as fábricas

Casagrande esteve presente na cerimônia de entrega da placa do novo centro automotivo Crédito: Cloves Louzada

Para além dos importados, o governador Renato Casagrande afirmou no evento que está mantendo conversas com montadoras interessadas em colocarem suas fábricas em solo capixaba - e também está otimista. No entanto, ele não adiantou quais seriam as marcas que estão em negociação. >

"Tem conversas sim para a gente poder agregar atividades aqui, em montagem de algumas peças, agregação de algum valor ou customizando aqui o produto para poder ir ao consumidor final. Mas se a gente anunciar sem ter o fato concreto, pode atrapalhar as nossas conversas", ressalta. >

E quem está muito interessado no avanço dessas parcerias são as prefeituras. O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, destacou que o novo centro automotivo já é uma mostra do desenvolvimento e potencial de Cariacica. "Esse lançamento representa geração de emprego e de renda, mostrando que nosso município tem todas as condições de competir com qualquer município do Estado", declara.>

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, falou sobre a importância dessas iniciativas para a cidade de Viana, que é considerada a capital estadual da logística e vê no segmento uma importante forma de desenvolver a cidade e também o Estado. "Nós temos um desenvolvimento muito forte no setor automotivo, com operações como a da BYD, e queremos aproveitar essa chegada de investimentos para aproveitar todo nosso potencial", conclui. >

