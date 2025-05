Crescimento

Emplacamentos de ônibus elétricos no ano já correspondem a 82% de 2024

Aumento da frota tem sido registrado em todo o país com destaque para São Paulo; empresas com fábricas no Brasil são maioria

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:56 - Atualizado há 21 horas

Nem só de carros vive o aumento de veículos eletrificados no Brasil. Mesmo que em quantidade menor, os ônibus 100% elétricos vêm se destacando quando se fala em emplacamentos no país. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), os emplacamentos, de janeiro a abril, 248 ônibus elétricos foram emplacados, o que representa 82% do total de 2024, quando foram comercializadas 302 unidades. >

A título de comparação, no ano passado o crescimento de emplacamentos em relação a 2023 foi de 325%. De acordo com a ABVE, em 2022, apenas três fabricantes estavam presentes no país, oferecendo seis modelos de ônibus elétricos e com um total de 11 emplacamentos.>

Em 2023 o número de fabricantes dobrou, chegando a 6, e o total de emplacamentos saltou para 71, ainda que a oferta de modelos tenha se mantido constante. Já em 2024, a variedade de modelos cresceu 100%, e subiu para 15. >

O Sudeste concentra 89% do total dos 642 ônibus emplacados de 2022 a abril de 2025, com destaque para o município de São Paulo, que, sozinho, emplacou 518 ônibus no período – sem contar os trólebus. A região Sul aparece em segundo lugar, com 8% dos veículos (49), seguida pelo Centro-Oeste, com 2% (12). O Nordeste (8) e o Norte (4) somam juntos os 2% restantes. >

Hoje, nove fabricantes atuam no segmento, sendo que 67% deles (6) produzem ônibus elétricos em território nacional, enquanto os demais 33% (3) importam esses veículos. O mercado brasileiro já conta com 25 modelos disponíveis.>

Nova série histórica

A divulgação desses dados passa a ser realizada mensalmente pela ABVE, assim como já é feito com os veículos leves eletrificados. “A iniciativa reforça o compromisso da ABVE em fornecer dados atualizados e transparentes sobre o desenvolvimento da mobilidade elétrica no país”, conta o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. >

Segundo a gerente da ABVE Data, Emmanuela Jordão, o objetivo é formar séries históricas que permitam acompanhar a evolução do transporte público sustentável em todas as regiões do país.>

“E não vamos parar por aí: em breve, começaremos a produzir séries históricas específicas de caminhões elétricos, motos elétricas e veículos elétricos levíssimos em geral, buscando mapear toda a eletromobilidade com informações confiáveis”, adianta.>

