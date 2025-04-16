Carros elétricos da Omoda & Jaecoo chegam com preços a partir de R$ 209.990

O Jaecoo 7 SHS chega em duas versões: o Luxury (de entrada) e o Prestigie (ainda mais completo, com sistema ADAS 2.5, bancos aquecidos e ventilados Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

A chinesa Omoda & Jaecoo acaba de lançar dois veículos eletrificados no Brasil. Trata-se do 100% elétrico Omoda E5 e do híbrido plug-in Jaecoo 7 SHS. Os modelos chegaram ao país pelos portos capixabas e já estão sendo comercializados. Veja os preços abaixo.

Omoda E5 - R$ 209.990

- R$ 209.990 Jaecoo 7 SHS (Luxury) - R$ 229.990

- R$ 229.990 Jaecoo 7 SHS (Prestige) - R$ 249.990

Omoda E5

O Omoda E5 é alimentado por um motor elétrico de 150 kW (204 cavalos de potência) e vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, com uma velocidade máxima de 172 km/h Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

O modelo 100% elétrico que chega em versão única é equipado com uma bateria de 61,1 kWh, oferecendo uma autonomia real de aproximadamente 345 km (214 milhas) por carga, o equivalente a 44.7 km/l, com uma taxa de eficiência de 177 Wh/km. O Omoda E5 suporta uma potência máxima de carregamento de 80 kW, permitindo uma carga de 80% em cerca de 30 minutos, com a utilização de uma estação de carregamento de 80 kW

O veículo é alimentado por um motor elétrico de 150 kW (204 cavalos de potência) e vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, com uma velocidade máxima de 172 km/h. Vem equipado também com rodas liga leve 18 polegadas

No interior, o SUV oferece duas telas digitais de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos e o sistema de entretenimento, com conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio, um sistema de som com 6 alto-falantes e um carregador de celular por indução de 50 W. O porta-malas tem capacidade para 340 litros.

Omoda E5

As comodidades de série ainda incluem assentos em couro sintético, uma chave de proximidade para entrada e partida, uma roda de estepe tamanho normal, um porta USB de carregamento frontal de fácil acesso e tecnologia de controle de voz inteligente. O Omoda E5 está disponível com 5 opções de cores: Branco Artic, Prata Alya, Cinza Centaurus, Preto Andromeda e Azul Antares.

Jaecoo 7 SHS

Jaecoo 7 SHS Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Já o híbrido plug-in Jaecoo 7 SHS chega em duas versões: o Luxury (de entrada) e o Prestigie (ainda mais completo, com sistema ADAS 2.5, bancos aquecidos e ventilados, entre outras facilidades). O modelo é equipado com um motor a gasolina 1.5 turboalimentado emparelhado com uma transmissão de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades.

Essa configuração fornece uma potência combinada de 249 kW (339 cavalos de potência). O motor elétrico síncrono de imã permanente contribui com 150 kW (204 cavalos de potência), enquanto o motor de combustão interna fornece 99 kW (135 cavalos de potência).

A autonomia total do Jaecoo 7 SHS pode atingir 1.200 km, graças à eficiência elétrica de 98.5% e à eficiência mecânica superior a 92%. A tecnologia DMC (Deep Miller Cycle), um sistema que trabalha em ciclo Miller com taxa de expansão maior que a de compressão, aumenta a eficiência térmica e contribui para a melhora do consumo.

São 4 opções de cores: Branco Artic, Prata Crest, Dual Tone, Cinza Highland, Dual Tone e Preto Andromeda.

Jaecoo 7 SHS

No interior, o Jaecoo 7 SHS conta com ar-condicionado de duas zonas, volante multifuncional e porta-malas conta com uma capacidade de 500 litros. O sistema de infotainment possui conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A tela multimídia vertical tem 14,8 polegadas e suporta reconhecimento facial e atualizações over-the-air. O veículo conta ainda com maçanetas ocultas nas portas e teto solar panorâmico.

Sistema Super Híbrido

O SHS combina um motor a combustão de 1.5 litro turbo (GDI DHE de quinta geração) com um motor elétrico, resultando em uma potência combinada de até 339 cv e torque de 52 kgfm. A eficiência térmica do motor a combustão atinge 44,5%.

A transmissão híbrida DHT de segunda geração permite modos de condução como:

Elétrico puro

Híbrido em série

Híbrido paralelo

Recuperação de energia

A bateria de lítio de 18,3 kWh oferece uma autonomia elétrica de até 79 km, com recarga rápida de 20% a 80% em 20 minutos utilizando um carregador de 40 kW.