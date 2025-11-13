Home
Ford Maverick Hybrid 2026 melhora em opcionais e cai de preço; modelo agora sai por R$ 239.900

A picape híbrida intermediária passa a ter sistema AWD automático, embarca novas tecnologias no interior e mantém o mesmo preço da versão topo de linha Tremor

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:44

Nova dianteira da Maverick Hybrid 2026 traz grade redesenhada e faróis full LED com assinatura em “C”
Segundo a Ford, a estratégia é trazer um maior leque de opções entre o sistema híbrido ou o desempenho da configuração a combustão Crédito: Ford/Divulgação

A Ford Maverick Hybrid chega ao mercado com novidade no preço, para entrar ainda mais fundo na briga entre os modelos intermediários de picapes, onde a Fiat Toro lidera absoluta. A linha 2026 da picape que é sucesso de vendas nos EUA caiu de valor e passa a ser lançada por R$ 239.900 (mais barata do que a Ram Rampage, outra concorrente de peso, cuja versão topo, a gasolina, a R/T sai por R$ 265.990), o mesmo preço da versão topo de linha do modelo, a Maverick Tremor, trazendo, ainda, melhorias em opcionais, novas tecnologias e sistema AWD automático.

Segundo a Ford, a estratégia é trazer um maior leque de opções para os clientes, que podem optar pela eficiência do sistema híbrido ou o desempenho mais agressivo da configuração a combustão. As novidades da versão híbrida são as adições de tração integral automática (AWD) e nova reestilização do design no exterior e na cabine.

Novo design por fora e por dentro

A Ford decidiu inovar, trazendo diferenças no design em comparação com as versões a combustão. A dianteira ganhou novos faróis de LED em formato de “C”, grade redesenhada com fechamento ativo e detalhes cromados e para-choque pintado em cinza acetinado. As rodas passam a ser de 19 polegadas, e o modelo agora inclui teto solar elétrico e capota marítima de série.

Nova dianteira da Maverick Hybrid 2026 traz grade redesenhada e faróis full LED com assinatura em “C” Crédito: Ford/Divulgação

Boa conectividade, mas o acabamento…

A Maverick híbrida também apostou em mudanças no interior, que ainda mantém materiais rígidos no acabamento das portas e painel. Agora, falando de tecnologia, o veículo passa a ter uma central multimídia de 13,2 polegadas e um novo quadro de instrumentos digital de 8 polegadas. Todo o sistema (SYNC 4) é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e traz GPS nativo e carregador por indução. Em questão de conforto, os bancos em couro acompanham o sistema de som assinado pela Bang & Olufsen.

Segurança ampliada

Maior gama de cores é uma das novidades da linha 2026 da Maverick Hybrid
Maior gama de recursos adicionais de segurança é uma das novidades da linha 2026 da Maverick Hybrid Crédito: Ford/Divulgação

A segurança também melhorou na Maverick Hybrid, apesar do veículo não contar com alerta de pontos cegos, a picape traz outros opcionais para auxiliar e proteger o condutor: câmeras 360°, assistente de reboque Pro Trailer, piloto automático adaptativo (ACC) com Stop & Go, alerta de saída de faixa ativo, assistente de permanência na faixa, controle automático em descidas (HDC), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e sete airbags de série.

Para acompanhar a tração integral, novas suspensões

A Maverick Hybrid 2026 agora tem suspensão independente (multilink) nas quatro rodas, deixando de lado o eixo de torção usado na versão passada. A tração integral (AWD) atua automaticamente conforme o tipo de piso, distribuindo força entre os eixos quando necessário.

Em questão de referência para os pilotos de off-road, a Ford divulgou as medidas de altura do solo: os ângulos de ataque trazem 20,6°, saída 20,4°, e a transposição de rampa 16°, mesmas medidas das versões a combustão. A altura livre do solo é de 20,4 cm e a capacidade de imersão, de 45 cm.

Motorização mais forte

O motor passou por mudanças e rendeu uma melhora de 35% em relação ao ano anterior. Ele traz um conjunto híbrido formado pelo motor 2.5 aspirado a gasolina, de ciclo Atkinson, que entrega 162 cv e 21,5 mkgf de torque, e por um motor elétrico de 190 cv com 32,6 mkgf. Juntos, eles somam 194 cv. E para acompanhar as atualizações, o sistema de transmissão e-CVT ganhou nova calibração e uma relação de diferencial mais curta.

O resultado disso é um desempenho melhor, o 0 a 100 km/h agora acontece em 8 segundos, ante os 8,7 da versão anterior. Por outro lado, o consumo teve leve aumento, ficando em 15,4 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada. A autonomia total é de cerca de 800 km.

Mais pesada, mas mais estável

Caçamba com 943 litros e sistema Flexbed mantém a versatilidade do modelo
Caçamba com 943 litros e sistema Flexbed mantém a versatilidade do modelo Crédito: Ford/Divulgação

As atualizações deixaram a Maverick 2026 cerca de 130 kg mais pesada, totalizando 1.829 kg. O ganho vem das novas suspensões e do sistema de tração integral. Na prática, a picape ficou mais estável em curvas e passa a transmitir mais confiança em pisos ruins. A caçamba segue com 943 litros e capacidade de carga de 584 kg, além de rebocar até 455 kg.

Gama de cores e garantia

A Maverick Hybrid 2026 oferece novas cores: Vermelho Vermont, Verde Fuji, Azul Indianápolis e Branco Space, além das já conhecidas Branco Ártico, Branco Itaúnas, Preto Astúrias, Cinza Torres e Cinza Glasgow. O sistema híbrido possui garantia maior, sendo de 8 anos, enquanto a garantia para o veículo, 3 anos.

