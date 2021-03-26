Ford confirma lançamento do Bronco em maio; confira teaser

O nome Bronco, assim como outros modelos da marca, tem sua origem em cavalos, no caso uma raça selvagem da América do Norte difícil de ser domada. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford divulgou nesta quinta-feira (25) o primeiro teaser do Bronco, um vídeo em que confirma o mês de maio como data de chegada do novo SUV ao Brasil (confira abaixo). O modelo é uma releitura do que já foi produzido durante três décadas, de 1966 até 1996, e se tornou um ícone 4x4. Depois de ter estreado nos Estados Unidos, a montadora segue com seu programa de lançamento mundial.

Gravado em São Paulo, o teaser tem como tema o nascimento de um novo “cavalo” no estábulo da marca. De acordo com a Ford, o Bronco da nova geração traz tecnologias e recursos inovadores, reforçando a sua herança de ícone off-road. A nova família do utilitário esportivo fortalece ainda mais essa herança, acompanhada de design marcante, recursos inovadores de conveniência, tecnologias avançadas de assistência ao motorista e um pacote superior de segurança e conectividade.

O nome Bronco, assim como outros modelos da marca, tem sua origem em cavalos, no caso uma raça selvagem da América do Norte difícil de ser domada. Essa característica serve também como tema do teaser, simbolizando a chegada de um novo “cavalo” ao estábulo da família. O vídeo foi gravado em São Paulo e inclui locações no Clube Hípico de Santo Amaro, um dos maiores centros hípicos do Brasil.

O modelo é uma releitura do que já foi produzido durante três décadas, de 1966 até 1996, e se tornou um ícone 4x4. Crédito: Ford/Divulgação

CONFIRA O TEASER

Mais detalhes do veículo serão divulgados próximo do lançamento.