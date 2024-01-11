Renault lança nova gama Duster com design renovado e mais equipado

Nova gama Duster traz aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurançaCrédito: Renault/Divulgação
A Renault do Brasil anunciou uma considerável renovação do SUV Duster, com as novas versões Intense Plus e Iconic Plus. Elas trazem aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurança. Com isso, o Duster passa a ofertar mais itens de série, mantendo todas as características de robustez, tecnologia e versatilidade com o maior espaço interno da categoria.
Combinando versões e motorizações a partir de R$ 122.290, o Duster passa a ser oferecido em quatro novas opções: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.
O diretor de Marketing da Renault do Brasil, Aldo Costa, explica que o Duster é um produto com mais de 10 anos de sucesso no mercado brasileiro, reconhecido por um elevado patamar de SUV: “Com essa gama renovada, estamos oferecendo um veículo ainda mais completo para o consumidor”.
Novidades
O Duster incorporou importantes aprimoramentos de série em todas as versões:
Dianteira
O SUV traz novos faróis em LED, acompanhados de uma grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante.
Os retrovisores externos são em preto brilhante, com acabamento em laranjaCrédito: Renault/Divulgação
Traseira
Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED.
O Duster conta com faróis e lanternas em LEDCrédito: Renault/Divulgação
Espaço interno
As versões trazem um console elevado substituindo o descanso de braçoCrédito: RODOLFO BUHRER
Todas as versões trazem um console elevado, substituindo o descansa-braço atual, além de novo grafismo para o quadro de instrumentos e duas entradas USB adicionais traseiras, totalizando quatro conexões para dispositivos eletrônicos, três do tipo C e uma do tipo A.
Mais segurança
Outra novidade no Duster é a adoção de seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), de série em todas as versões.
Mais novidades nas versões Iconic Plus
As versões equipadas com os motores 1.6 SCe flex e turbo TCe 1.3 flex receberam mudanças no design. Além das mudanças comuns à todas as versões, elas trazem novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith; retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja; novas rodas de liga leve de 17 polegadas, modelo Tergan, com verniz fumê; além de novos emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja.
As versões Iconic Plus trazem ainda novas padronagens para os bancos e painel, com detalhes em laranja, e tecnologias inéditas no SUV como sensor de chuva e carregador por indução.
Pacotes adicionais
O Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT pode ser equipado com o Pack Outsider, que complementa o visual do SUV com faróis auxiliares no para-choque dianteiro – com molduras na cor Cinza Megalith e novos frisos laterais com detalhes em laranja.
Robustez e conectividade
Mantendo as características aplicadas em sua segunda geração, o Duster traz design com linhas musculosas, que transmitem robustez, dianteira marcante, desenho mais aerodinâmico e linha de cintura elevada.
Internamente, o Duster traz como destaques a sua qualidade percebida e ergonomia, com um painel de instrumentos moderno e funcional e central multimídia Display Link de 8 polegadas e espelhamento de smartphones por meio das tecnologias Android Auto e Apple CarPlay.
O porta-malas do Duster tem capacidade de 475 litrosCrédito: Renault/Divulgação
O SUV mantém ainda suas características-chave de robustez e conforto tanto em terreno urbano quanto off-road, com ângulos de entrada de 30° e de saída de 34°5’ e 237 mm de altura do solo. Além disso, o veículo mantém o porta-malas de 475 litros.
As versões equipadas com o motor 1.6 SCe trazem potência máxima de 120 cv e torque de 16,2 kgfm. Esse propulsor traz duplo comando de válvulas variável na admissão com injetores posicionados no cabeçote. A versão Intense Plus manual traz uma caixa de cinco velocidades, enquanto as versões Intense Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.6 CVT trazem a transmissão automática CVT XTRONIC com sete velocidades.
Já a versão Iconic Plus 1.3 TCe CVT é equipada com o motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, com potência máxima de 170 cv e torque de 27,5 kgfm, combinado ao câmbio CVT de oito marchas. O propulsor acelera de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos, atingindo a velocidade máxima de 190 km/h.
Renault Duster tem cinco opções de cores na versão Intense Plus: branco Glacier, prata Étoile, marrom Vison, cinza Cassiopé e preto Nacré. Na versão Iconic, o SUV pode ser adquirido em quatro cores: branco Glacier, prata Étoile, cinza Cassiopé e preto Nacré.
Versões e preços
Veja detalhes da nova gama do Renault Duster
A nova gama Duster chega ao mercado em quatro opções:
Intense Plus 1.6 SCe Manual (R$ 122.290)
Barras de teto e retrovisores externos elétricos em preto
Direção elétrica
Ar-condicionado digital e automático
Faróis em LED
Lanternas em LED
Seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina)
ABS com AFU, ESP e HSA
Cinto de segurança de três pontos em todas as posições e dois Isofix no banco traseiro
Vidros elétricos com função um toque
Indicador de temperatura externa
Luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas
Espelhos nos dois para-sois
Volante com revestimento Premium
Start&Stop
Trava elétrica com fechamento automático (CAR)
Banco do motorista com regulagem de altura
Luz de cortesia traseira
Banco traseiro rebatível bipartido
Alarme perimétrico
Tomada 12V traseira
Rodas de liga-leve de 16 polegadas
Faróis de neblina
Multimídia Display Link de 8” com espelhamento sem fio
Sensor de estacionamento traseiro com câmera
Controlador e limitador de velocidade
Chave canivete
Intense Plus 1.6 SCe CVT (R$ 131.190)
Todos os itens da versão anterior
Câmbio CVT de oito marchas
Iconic Plus 1.6 SCe CVT XTRONIC (R$ 139.890)
Todos os itens da versão anterior
Chave-cartão hands-free (presencial)
Rodas de liga leve 17 polegadas modelo Tergan, com verniz fumê, e alargadores de roda
Novo interior e bancos com revestimento premium
Novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor cinza Megalith
Retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja
Emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja
Sistema Multiview com quatro câmeras
Alerta de ponto-cego, sensor de luminosidade, sensor de chuva, carregador por indução e faróis com função “Follow Me Home”
Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT (R$ 153.890)
Todos os itens da versão anterior
Motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex
Câmbio automático CVT de oito marchas
Opcional para essa versão: pack Outsider (R$ 1.800)
Sobre o Duster
Em 2020, o Duster passou por uma mudança profunda. Por fora, o SUV trouxe um design novo, com linhas mais musculosas, desenho mais aerodinâmico, redução do ângulo do para-brisa e aumento da sua linha de cintura. O interior, ganhou mais qualidade percebida e melhor ergonomia. Em 2022, o Duster recebeu outra novidade: a ampliação da gama de versões com a adoção do novo motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, combinado ao câmbio automático CVT de oito marchas na versão Iconic. Com isso, o propulsor do SUV mais vendido da marca no país ganha potência de 170 cv e torque de 27,5 kgfm.