Renault lança nova gama Duster com design renovado e mais equipado

Nova gama Duster traz aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurança Crédito: Renault/Divulgação

A Renault do Brasil anunciou uma considerável renovação do SUV Duster, com as novas versões Intense Plus e Iconic Plus. Elas trazem aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurança. Com isso, o Duster passa a ofertar mais itens de série, mantendo todas as características de robustez, tecnologia e versatilidade com o maior espaço interno da categoria.

Combinando versões e motorizações a partir de R$ 122.290, o Duster passa a ser oferecido em quatro novas opções: Intense Plus 1.6 manual, Intense Plus 1.6 CVT, Iconic Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.3 TCe CVT.

O diretor de Marketing da Renault do Brasil, Aldo Costa, explica que o Duster é um produto com mais de 10 anos de sucesso no mercado brasileiro, reconhecido por um elevado patamar de SUV: “Com essa gama renovada, estamos oferecendo um veículo ainda mais completo para o consumidor”.

Novidades

O Duster incorporou importantes aprimoramentos de série em todas as versões:

Dianteira

O SUV traz novos faróis em LED, acompanhados de uma grade frontal renovada, com acabamento em preto brilhante.

Os retrovisores externos são em preto brilhante, com acabamento em laranja Crédito: Renault/Divulgação

Traseira

Atrás, o Duster recebeu novas lanternas em LED.

O Duster conta com faróis e lanternas em LED Crédito: Renault/Divulgação

Espaço interno

As versões trazem um console elevado substituindo o descanso de braço Crédito: RODOLFO BUHRER

Todas as versões trazem um console elevado, substituindo o descansa-braço atual, além de novo grafismo para o quadro de instrumentos e duas entradas USB adicionais traseiras, totalizando quatro conexões para dispositivos eletrônicos, três do tipo C e uma do tipo A.

Mais segurança

Outra novidade no Duster é a adoção de seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), de série em todas as versões.

Mais novidades nas versões Iconic Plus

As versões equipadas com os motores 1.6 SCe flex e turbo TCe 1.3 flex receberam mudanças no design. Além das mudanças comuns à todas as versões, elas trazem novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor Cinza Megalith; retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja; novas rodas de liga leve de 17 polegadas, modelo Tergan, com verniz fumê; além de novos emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja.

As versões Iconic Plus trazem ainda novas padronagens para os bancos e painel, com detalhes em laranja, e tecnologias inéditas no SUV como sensor de chuva e carregador por indução.

Pacotes adicionais

O Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT pode ser equipado com o Pack Outsider, que complementa o visual do SUV com faróis auxiliares no para-choque dianteiro – com molduras na cor Cinza Megalith e novos frisos laterais com detalhes em laranja.

Robustez e conectividade

Mantendo as características aplicadas em sua segunda geração, o Duster traz design com linhas musculosas, que transmitem robustez, dianteira marcante, desenho mais aerodinâmico e linha de cintura elevada.

Internamente, o Duster traz como destaques a sua qualidade percebida e ergonomia, com um painel de instrumentos moderno e funcional e central multimídia Display Link de 8 polegadas e espelhamento de smartphones por meio das tecnologias Android Auto e Apple CarPlay.

O porta-malas do Duster tem capacidade de 475 litros Crédito: Renault/Divulgação

O SUV mantém ainda suas características-chave de robustez e conforto tanto em terreno urbano quanto off-road, com ângulos de entrada de 30° e de saída de 34°5’ e 237 mm de altura do solo. Além disso, o veículo mantém o porta-malas de 475 litros.

As versões equipadas com o motor 1.6 SCe trazem potência máxima de 120 cv e torque de 16,2 kgfm. Esse propulsor traz duplo comando de válvulas variável na admissão com injetores posicionados no cabeçote. A versão Intense Plus manual traz uma caixa de cinco velocidades, enquanto as versões Intense Plus 1.6 CVT e Iconic Plus 1.6 CVT trazem a transmissão automática CVT XTRONIC com sete velocidades.

Já a versão Iconic Plus 1.3 TCe CVT é equipada com o motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, com potência máxima de 170 cv e torque de 27,5 kgfm, combinado ao câmbio CVT de oito marchas. O propulsor acelera de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos, atingindo a velocidade máxima de 190 km/h.

Renault Duster tem cinco opções de cores na versão Intense Plus: branco Glacier, prata Étoile, marrom Vison, cinza Cassiopé e preto Nacré. Na versão Iconic, o SUV pode ser adquirido em quatro cores: branco Glacier, prata Étoile, cinza Cassiopé e preto Nacré.

Versões e preços

Veja detalhes da nova gama do Renault Duster

A nova gama Duster chega ao mercado em quatro opções:

Intense Plus 1.6 SCe Manual (R$ 122.290)

Barras de teto e retrovisores externos elétricos em preto



Direção elétrica



Ar-condicionado digital e automático



Faróis em LED



Lanternas em LED



Seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina)



ABS com AFU, ESP e HSA



Cinto de segurança de três pontos em todas as posições e dois Isofix no banco traseiro



Vidros elétricos com função um toque



Indicador de temperatura externa



Luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas



Espelhos nos dois para-sois



Volante com revestimento Premium



Start&Stop



Trava elétrica com fechamento automático (CAR)



Banco do motorista com regulagem de altura



Luz de cortesia traseira



Banco traseiro rebatível bipartido



Alarme perimétrico



Tomada 12V traseira



Rodas de liga-leve de 16 polegadas



Faróis de neblina



Multimídia Display Link de 8” com espelhamento sem fio



Sensor de estacionamento traseiro com câmera



Controlador e limitador de velocidade



Chave canivete



Intense Plus 1.6 SCe CVT (R$ 131.190)

Todos os itens da versão anterior

Câmbio CVT de oito marchas

Iconic Plus 1.6 SCe CVT XTRONIC (R$ 139.890)

Todos os itens da versão anterior

Chave-cartão hands-free (presencial)

Rodas de liga leve 17 polegadas modelo Tergan, com verniz fumê, e alargadores de roda

Novo interior e bancos com revestimento premium

Novas barras de teto e skis frontal e traseiro na cor cinza Megalith

Retrovisores externos em preto brilhante, com acabamento em laranja

Emblemas “Iconic”, na grade frontal, e “Duster”, nas barras de teto, na cor laranja

Sistema Multiview com quatro câmeras

Alerta de ponto-cego, sensor de luminosidade, sensor de chuva, carregador por indução e faróis com função “Follow Me Home”

Iconic Plus turbo TCe 1.3 CVT (R$ 153.890)

Todos os itens da versão anterior

Motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex

Câmbio automático CVT de oito marchas

Opcional para essa versão: pack Outsider (R$ 1.800)



Sobre o Duster Em 2020, o Duster passou por uma mudança profunda. Por fora, o SUV trouxe um design novo, com linhas mais musculosas, desenho mais aerodinâmico, redução do ângulo do para-brisa e aumento da sua linha de cintura. O interior, ganhou mais qualidade percebida e melhor ergonomia. Em 2022, o Duster recebeu outra novidade: a ampliação da gama de versões com a adoção do novo motor turbo TCe (Turbo Control Efficiency) 1.3 flex, combinado ao câmbio automático CVT de oito marchas na versão Iconic. Com isso, o propulsor do SUV mais vendido da marca no país ganha potência de 170 cv e torque de 27,5 kgfm.