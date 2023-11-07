Com apresentação no Rio de Janeiro, Renault Kardian posiciona a marca no disputado segmento do esportivos compactos

Embora sejam mais caros do que os hatches e sedãs, os utilitários esportivos aumentam sua participação no mercado Crédito: Divulgação

Os utilitários esportivos são mais joviais – e mais “aventureiros” – que os hatches e os sedãs. São mais altos. Têm mais espaço a bordo, com porta-malas maiores. Transmitem mais sensação de segurança e de poder ao motorista. As razões – algumas nem tão racionais assim – são várias.

O fato é que os SUV estão conquistando clientes – não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Embora sejam mais caros do que os hatches e sedãs, os utilitários esportivos aumentam sua participação no mercado automotivo de forma consistente há 20 anos.

O modelo chegará ao mercado brasileiro em março de 2024 Crédito: Divulgação

Em 2023, dos 20 automóveis mais vendidos no Brasil, oito são SUVs – sendo sete compactos e um médio. Ou seja, para uma marca ganhar volume de vendas no mercado nacional, é estratégico ter um SUV compacto competitivo. O Kardian, um utilitário esportivo compacto que teve sua apresentação mundial no Rio de Janeiro no dia 25 de outubro, chegará ao mercado brasileiro em março de 2024 para cumprir essa missão.

O Kardian marca mais uma etapa no plano estratégico Renaulution, com o início da fase “Renovation”. O SUV inaugura uma nova plataforma modular versátil do Renault Group e é o primeiro de uma futura gama completa de veículos.

Segundo a fabricante francesa, a arquitetura foi desenvolvida a partir do zero, sem nenhuma ligação com a subsidiária romena Dacia, de onde foram originados os atuais Sandero, Logan e Duster.

A flexibilidade da nova plataforma permitirá oferecer carrocerias e silhuetas bastante diferentes, com comprimentos de veículos entre quatro e cinco metros, quatro opções de entre-eixos (de 2,60 metros a três metros) e três tipos de comprimento para o módulo traseiro. O Kardian estará inicialmente disponível na América Latina, sendo posteriormente comercializado em outros países fora da Europa.

Com apresentação no Rio de Janeiro, Renault Kardian posiciona a marca no disputado segmento do esportivos compactos Crédito: Divulgação

A Renault iníciará à produção do novo SUV na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Em um segundo momento, o modelo será feito também em Casablanca, no Marrocos.

Com comprimento de 4,12 metros, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos, o Kardian tem um porte parecido com o dos principais concorrentes – o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus. É um típico SUV urbano do segmento B (o de modelos compactos).

As dimensões do Kardian são similares às do hatch Sandero: o novo SUV tem cinco centímetros a mais de comprimento, um centímetro a menos na largura, dois centímetros a mais na altura e um centímetro a mais no entre-eixos em relação ao hatch da Renault.

Em suas versões mais equipadas, o Kardian terá um motor flex (gasolina/etanol) 1.0 turbo de três cilindros com injeção direta Crédito: Divulgação

O desenho da carroceria mistura volumes angulosos e formas mais arredondadas. A frente exibe a nova identidade da Renault com o recentemente renovado logo “Nouvel’R” e a nova assinatura luminosa. A grade tem desenhos em formato de “diamante”, graças aos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano na parte de trás.

A assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O superior tem uma faixa estreita com os faróis de rodagem diurna (DRL) e os piscas – todos de leds –, criando um efeito esculpido. O inferior tem faróis full-led, em uma cor totalmente branca. Os faróis auxiliares de neblina ficam isolados na parte baixa do para-choque.

Ao longo da carroceria, os traços característicos dos SUVs são explicitados nas barras de teto, no capô horizontal esculpido ou ainda no para-choque reforçado pelos protetores de cárter pintados. Montadas no sentido longitudinal, as barras de teto paralelas podem ser transformadas em transversais, com o auxílio de uma ferramenta específica.

Com comprimento de 4,12 metros, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos, o Kardian tem um porte parecido com o dos principais concorrentes Crédito: Divulgação

Essas barras podem suportar até 80 quilos de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, a mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter. Outro destaque estético do perfil são as rodas de 17 polegadas presentes na Premiere Edition, série limitada de lançamento – que era a dos modelos expostos no evento. Bicolores, elas misturam o alumínio preto e brilhante com várias pequenas facetas diamantadas.

Na traseira, o teto recurvado e o vidro inclinado conferem dinamismo à silhueta. A parte de trás conta com assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de “C”. A antena é do tipo barbatana de tubarão. O porta-malas leva até 410 litros.

Em suas versões mais equipadas, o Kardian terá um motor flex (gasolina/etanol) 1.0 turbo de três cilindros com injeção direta, que entrega até 125 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC (Efficient Dual Clutch) – um conjunto mecânico inédito na América Latina.

O sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir. As marchas também podem ser trocadas manualmente em paletas do câmbio tipo borboleta, localizadas atrás do volante. Com esse “powertrain”, o Kardian tem três modos de condução: “Eco”, “Sport” e “MySense”. A economia de combustível é reforçada pelo Stop&Start – desliga o motor enquanto o freio estiver pressionado e volta a acioná-lo quando o pedal é liberado. Não há confirmação se haverá outra motorização para as configurações mais básicas.

SUV é equipado com 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). O alerta de ponto cego usa sensores de ultrassom e a câmera multivisão mostra na tela da central multimídia de 8 polegadas os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo.

distância de entre-eixos de 2,60 metros, generosa para um compacto, resulta em um bom espaço interno do Kardian Crédito: Divulgação

O controle de cruzeiro adaptativo (ACC) possibilita ajustar automaticamente a velocidade de forma que o carro mantenha a distância determinada previamente em relação ao veículo à frente, sem a necessidade de exercer pressão no acelerador.

O alerta de distância segura adverte sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo (à frente, em prol da segurança. O alerta de colisão frontal adverte em caso de risco de uma batida detectada pela câmera e pelos radares do veículo. Se o condutor não reagir em tempo, a frenagem ativa de emergência entra em ação automaticamente. O assistente de partida em rampa é ativado quando o veículo para em uma pista com aclive superior a 3%.

O limitador de velocidade e o controle de cruzeiro buscam proporcionar mais tranquilidade, além de reduzir o consumo de combustível e o cansaço nos trajetos mais longos. O controle eletrônico de estabilidade (ESP) entra em ação quando se o veículo não estiver seguindo a trajetória detectada pelas manobras na direção. São seis airbags: dois frontais (condutor e passageiro), laterais e do tipo cortina.

O Kardian será comercializado em cinco tons de carroceria: Branco Glacier, Cinza Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré e a inédita cor Laranja Energie, com teto preto em dois tons. As barras de teto e os protetores de cárter em tom de cinza prateado dão ainda mais destaque ao laranja da carroceria e a cor preta da capota.

Os preços do Kardian ainda não foram anunciados, e nem as versões. Contudo, no evento de apresentação, um mural que mostrava os padrões de tecidos escolhidos para o acabamento interno citava as versões Evolution, Techno e Iconic, além da Premiere Edition exposta no evento. “O Kardian é o primeiro dos oito modelos que lançaremos até 2027. Ele representa com fidelidade o plano da Renault no segmento B, preparando o terreno para uma ofensiva mais ampla nos segmentos C & D”, avisa Fabrice Cambolive, CEO da Renault.

Por dentro da novidade

A distância de entre-eixos de 2,60 metros, generosa para um compacto, resulta em um bom espaço interno do Kardian. A posição de dirigir é alta, típica dos SUVs. No modelo apresentado no Rio de Janeiro, da versão Premiere Edition, os bancos são forrados com um tecido em dégradé de laranja, com ornamentação feita por meio de linhas esculpidas, que remetem ao losango da marca em 3D. O console mais alto reforça o visual de SUV da cabinesil.

O console tem uma capacidade de oito litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB (duas na frente e duas para os passageiros traseiros). Ele também oferece espaço dedicado ao smartphone, com um sistema de recarga por indução (sem fio). No total, a cabine do Kardian conta com mais de 26 litros de espaços de armazenagem – conforme a Renault, é o maior volume nesse quesito no segmento B no Brasil.

O painel de instrumentos digital de 7 polegadas tem um design elegante. A central multimídia de 8 polegadas, com design flutuante e bordas finas, oferece oito opções de cores para o fundo da tela, que se harmonizam com o padrão cromático das lâmpadas de leds presentes nos painéis das portas dianteiras, O sistema multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay via conexão com ou sem fio. A alavanca de câmbio é do tipo “e-shifter” (sem cabo mecânico), com manopla de comando em formato de joystick. O freio de estacionamento elétrico também beneficia o aproveitamento do espaço.

Ficha técnica