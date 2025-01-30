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100 anos Chevrolet

SUV elétrico da Chevrolet vai concorrer com BYD Dolphin no Brasil

Empresa revelou a concessionários e colaboradores que vai expandir seus investimentos no Brasil até 2028, diversificar suas áreas de negócios e lançar 10 modelos eletrificados nos próximos anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2025 às 09:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 09:00

Chevrolet Spark, Baojun Yep
Produção do modelo é feita na China, onde o SUV concorre em preço com os hatches BYD Dolphin e GWM Ora 03 Crédito: Divulgação
Durante uma festa para celebrar seus 100 anos de atuação no Brasil, a General Motors revelou a concessionários e colaboradores que vai expandir seus investimentos no Brasil até 2028, diversificar suas áreas de negócios e lançar 10 modelos eletrificados nos próximos anos.
Além disso, a empresa apresentará ao mercado cinco novos produtos ainda este ano, incluindo modelos inéditos com diferentes tecnologias. A montadora não deu detalhes sobre a estratégia, mas uma das opções foi exibida no fim do evento e será 100% elétrica.
No fim da apresentação conduzida por Paula Saiani, diretora de marketing de produto da montadora na América do Sul, e Santiago Chamorro, presidente da empresa na região, um motorista entrou no palco a bordo do SUV compacto Spark EUV. Os executivos embarcaram e o veículo saiu rapidamente.
O modelo é a versão Chevrolet do SUV elétrico chinês Baojun Yep, que vai se chamar Chevrolet Spark EUV no Brasil. A marca faz parte de uma associação entre a americana GM e os grupos chineses SAIC e Wuling.
A produção é feita na China, onde o SUV concorre em preço com os hatches BYD Dolphin e GWM Ora 03. No Brasil, esses rivais custam R$ 149,8 mil, o que dá uma ideia de quanto vai custar o elétrico da Chevrolet.
O Spark EUV tem 3,99 metros de comprimento e 2,56 metros de distância entre os eixos. O desenho é repleto de ângulos retos, o que o diferencia entre os compactos. O motor elétrico instalado na traseira tem 101 cv de potência. De acordo com os dados divulgados na China, a autonomia é de, aproximadamente, 400 quilômetros.
O quadro de instrumentos tem tela digital de alta resolução, mesma tecnologia adotada na central multimídia. O acabamento traz superfícies acolchoadas nas laterais e no console, com cores que podem contrastar com a forração dos bancos.
Será o primeiro modelo 100% elétrico da marca com preço abaixo de R$ 200 mil no mercado brasileiro. Hoje, a opção mais em conta da GM neste segmento é o Equinox EUV, que custa R$ 419 mil.
Com informações da Agência FolhaPress.

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