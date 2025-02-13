Hyundai anuncia novo SUV híbrido Kona para abril; veja especificações

O novo Kona Hybrid está globalmente em sua segunda geração e chega maior com cinco opções de cores externas Crédito: Hyundai/Divulgação

Com visual futurista e motorização híbrida, a Hyundai acaba de anunciar a chegada ao Brasil, do novo SUV Kona com as versões Ultimate e Signature. O modelo, que está previsto para chegar às concessionárias do país em abril, apresenta design com linhas futuristas e audaciosas, e vem equipado com a tecnologia Seamless Lighting, que conecta os faróis através de uma faixa de luz contínua.

O conjunto óptico em full LED é harmonizado com o para-choque dianteiro, com acabamento tridimensional. As rodas são de liga leve diamantadas de 18 polegadas. O novo Kona Hybrid vem com 4.350 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.580 mm de altura e 2.660 mm de entre-eixos.

Serão cinco as possibilidades de cores externas: Branco Atlas, Cinza Ecotronic Matte, Preto Abyss Perolizado, Cinza Cyber Metálico e Cinza Pérola. No interior, também será possível escolher por acabamentos em preto ou cinza. Os preços serão informados mais próximo do início das vendas em abril.

A plataforma do veículo apresenta suspensão traseira “Multi-Link” com braços oscilantes independentes e amortecedores a gás, que garantem estabilidade em curvas, segurança em altas velocidades e menos oscilações laterais da carroceria.

Tecnologia e motorização

Internamente, o destaque vai para o painel de instrumentos digital configurável full TFT de 12,3 polegadas integrado à multimídia, de mesmo tamanho. A tecnologia Shift by Wire apresenta o câmbio de direção diretamente na alavanca à direita do volante. O veículo também oferece seletor de modo de condução no console central.

Carregador de smartphone sem fio, banco do motorista com ajuste elétrico e conexão Apple Car Play/Android Auto sem fio são outros dos destaques que compõem o pacote de conveniências ao condutor. Na versão Signature, somam-se o teto solar elétrico, bancos em couro, luz ambiente configurável e porta-malas e freio de estacionamento com acionamento elétrico.

O painel de instrumentos digital configurável é full TFT com 12,3 polegadas e integrado à multimídia, de mesmo tamanho Crédito: Hyundai/Divulgação

Nos itens de segurança, Assistente de Frenagem Autônomo, Monitoramento de Tráfego Cruzado Traseiro, Assistente de Ponto Cego, Assistente de Permanência e Centralização em Faixa, Controle de Cruzeiro Adaptativo, Sensor de Estacionamento estarão disponíveis para ambas as versões a serem comercializadas no Brasil. Na versão Signature, adicionam-se ainda a Câmera 360º e a Câmera para Monitoramento de Ponto Cego.

Em relação à motorização, o Kona vem equipado com motor Kappa 1.6 com injeção direta de combustível (GDI) associado à transmissão DCT de seis velocidades, e é acompanhado por motor elétrico com bateria principal de Íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh. A potência máxima combinada é de 141 cv, enquanto o torque máximo combinado do veículo é de 27 kgfm.

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