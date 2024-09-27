Ioniq 5 é o próximo elétrico da Hyundai a chegar no Brasil, veja configurações e preço

O design do Ioniq 5 tem um visual futurista, sem grade frontal aberta Crédito: Hyundai/Divulgação

Na esteira dos lançamentos globais da Hyundai, o Ioniq 5 é o próximo modelo da montadora coreana a chegar no Brasil, após acordo com a Caoa Chery . Com preços partindo de R$ R$ 394.990, o SUV 100% elétrico da Hyundai será vendido em versão única, a Signature. A empresa aabriu pré-venda nesta semana, por meio de um formulário no site da montadora, e o pagamento de R$ 5 mil para reserva.

O modelo foi atualizado mundialmente em março deste ano, aumentando suas dimensões e recebendo uma bateria de 84,0 kWh com autonomia de 374 km, segundo Inmetro. A carroceria inaugura segmento elétrico dos “Crossovers Utility Vehicles” (veículos utilitários crossovers) – CUV da Hyundai, com distância maior entre-eixos, o que gera um maior espaço interno.

“Estamos trazendo para o Brasil o veículo que a Hyundai desenvolveu para redefinir a mobilidade elétrica. Vem com tração integral e uma aceleração de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,3 segundos. Junto com o SUV de luxo Palisade, o Ioniq 5 amplia no mais alto estilo nossa gama de produtos à venda no País”, comenta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

O Ioniq 5 vem equipado com bateria de 84,0 kWh e dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro Crédito: Hyundai/Divulgação

O design do Ioniq 5 tem um visual futurista, sem grade frontal aberta e ainda faz uma “homenagem” ao Hyundai Pony, primeiro carro produzido pela empresa, em 1974. Suas rodas de liga leve são de 20 polegadas e têm formato diamantado, com insertos pintados em preto brilhante. Segundo a Hyundai, a geometria foi pensada para melhorar a aerodinâmica e a eficiência energética.

Além do tradicional acabamento em preto brilhante, as cores disponíveis para a carroceria possuem opção de acabamento em verniz acetinado fosco, novidade na gama Hyundai para o Brasil, sendo o valor da pintura já incluído no preço do veículo, segundo a montadora.

As combinações de tons externos e internos disponíveis são:

Champagne Gravity Matte (Fosco) com interior cinza off-white.

Cinza Ecotronic Matte (Fosco) com interior cinza off-white.

Cinza Ecotronic Matte (Fosco) com interior preto.

Cinza Cyber Metálico (Brilhante) com interior preto.

Preto Abyss Perolizado (Brilhante) com interior preto.

Motorização

Além do acabamento brilhante, as cores disponíveis para a carroceria possuem opção de acabamento em verniz acetinado fosco Crédito: Hyundai/Divulgação

O Ioniq 5 vem equipado com bateria de 84,0 kWh e dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona torque máximo de 61,6 kgfm e 325 cv de potência máxima, segundo a montadora. Sua velocidade máxima é de 185 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h leva 5,3 segundos.

O modelo está construído sobre a plataforma global de veículos elétricos a bateria do Grupo Hyundai Motor, chamada E-GMP (Electric-Global Modular Platform, em inglês). A bateria principal de alta tensão está alojada em uma estrutura sólida, que ao mesmo tempo garante baixo centro de gravidade para melhor estabilidade de condução e distância livre em relação ao solo de 178 mm.

O assoalho da cabine é plano, facilitando a configuração do interior do veículo. A inclinação dos assentos dianteiros, por exemplo, é quase que total, informa a montadora.

Ioniq 5 por fora

As rodas estão acopladas a pneus de banda larga de 255 mm e de perfil 45. A suspensão dianteira é do tipo McPherson e a traseira é do tipo independente multilink, que possuem freios a disco nas quatro rodas.

O veículo tem tração integral (AWD) e conta com diferentes modos de condução e sistema HTRAC, que monitora 50 sensores do veículo numa frequência de mais de 100 vezes por segundo para calcular o torque necessário para cada roda.

Ao detectar derrapagem, este sistema inteligente redireciona a potência entre os eixos dianteiro e traseiro e aplica uma pressão de frenagem sutil nas rodas esquerda e direita para ajudar a manter a tração.

O Ioniq 5 traz uma bateria de 84 kWh com autonomia de até 374 km, segundo a medição do Inmetro, com uma única recarga. A Hyundai afirmou que o modelo será vendido com dois recarregadores: um doméstico portátil em corrente alternada, com potência nominal máxima de 2,6 kW e plugue padrão brasileiro, e outro de parede em corrente alternada, com potência nominal máxima de 7,68 kW.

O veículo está equipado com head-up display que projeta a velocidade instantânea de forma digital no para-brisas, Crédito: Hyundai/Divulgação

Segundo a montadora, o veículo é o único de sua categoria comercializado no Brasil a estar preparado para infraestruturas de recarregamento de até 800V ou 350 kW (DC), e pode recarregar sua bateria principal de 10% a 80% em 18 minutos.

Nesta condição, e de acordo com o ciclo WLTP, os usuários só precisam recarregar a bateria do veículo por cinco minutos para obter 100 km de autonomia. Também é possível alimentar dispositivos externos com a eletricidade armazenada na bateria do carro.

A garantia Hyundai para o Ioniq 5 será disponibilizada da seguinte forma:

Veículo: 5 anos sem limite de quilometragem quando em uso particular.

Bateria de alta tensão e seus periféricos: 8 anos ou 160 mil km (Periféricos contemplados: EPCU - que gerencia e controla o fluxo de energia elétrica entre a bateria e os diversos sistemas elétricos do veículo, OBC - que converte eletricidade de uma fonte externa em eletricidade adequada para carregar as baterias do veículo, Redutor e Motores Elétricos).

Recarregador de parede: 1 ano para o produto e para a instalação (se esta última for realizada por instalador homologado WEG).

Recarregador doméstico: acompanha o período de garantia do veículo (5 anos).

Tecnologia

Por dentro, o modelo tem tela dupla e configurável integrada ao sistema multimídia de 12,3” Crédito: Hyundai/Divulgação

Por dentro, o modelo tem tela dupla e configurável integrada ao sistema multimídia de 12,3” junto a um painel de instrumentos também de 12,3”. O sistema multimídia tem menus que ajustam a cor da luz ambiente do interior do veículo. Equipa ainda sistema de som premium assinado pela Bose com 6 alto-falantes e subwoofer incorporado ao espaço debaixo do assoalho do porta-malas.

Além disso, o veículo está equipado com head-up display que projeta a velocidade instantânea de forma digital no para-brisas, bem à frente do ângulo de visão do condutor. Esta projeção possui ajustes de ângulo e inclinação para melhor adaptação ao perfil do condutor.

O teto solar panorâmico possui cortinas retráteis que se abrem em sentidos opostos à cabeça dos ocupantes. O console central dianteiro vem com ajuste longitudinal para perfeita ergonomia do condutor e passageiros.

Ambos os assentos dianteiros são ajustáveis eletricamente em oito pontos, com memorização, e os assentos traseiros possuem ajuste longitudinal elétrico e de inclinação customizável.

Ioniq 5 por dentro

O modelo tem componentes recicláveis e oriundos de reciclagem prévia, como os tapetes, que são produzidos em composto de nylon reciclado proveniente de redes de pesca coletadas nos oceanos.

O tecido utilizado nos apoios de braço central e das portas vem de materiais reciclados de garrafas PET, e o tecido dos assentos e do forro do teto inclui bicomponentes extraídos da cana de açúcar e do milho.

A forração dos assentos tipo couro é tingida com óleo de linhaça. E o painel de instrumentos, o volante e os painéis de porta são revestidos com tinta biológica, que inclui extrações de óleo de milho.

O Ioniq 5 traz a versão mais recente do Hyundai SmartSense, com câmera 360º e sistemas de assistência ao condutor. O veículo conta com:

Assistente de Frenagem Autônoma (FCA).

Assistente de Permanência e Centralização de Faixa (LKA/LFA).

Assistente de Ponto Cego (BCA).

Assistente de Estacionamento Traseiro (PCA).

SCC - Controle de Velocidade Adaptativo (direção semiautônoma).

Assistente de Saída Segura (SEA).

Farol Alto Adaptativo (HBA) .

Assistente de Prevenção de Colisão de Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA).