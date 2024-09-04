Ford inicia a venda do Territory 2025 com nova partida remota

O Ford Territory é o maior SUV da montadora a ser vendido no país Crédito: Ford/Divulgação

O Ford Territory 2025 chega ao mercado com novidades na nova versão, incluindo a partida remota. O modelo é o maior SUV da montadora a ser vendido no país e, assim como na edição anterior, será comercializado em versão única no país, a Titanium, por R$ 212 mil.

Modelo será comercializado em versão única no Brasil. Crédito: Ford / Divulgação

Uma das novidades que chega com a linha 2025, é a função de partida remota, que possibilita acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento em que motorista e passageiros entrarem no carro.

Design e tecnologia

Quanto ao design externo, o Territory é basicamente o mesmo , uma vez que o modelo passou por mudanças significativas em seu visual na linha 2024. Como traços marcantes estão a grade dianteira hexagonal e o conjunto óptico com faróis e lanternas full LED, conferindo um aspecto mais esportivo e ao mesmo tempo, refinado.

As rodas são de liga leve de 19 polegadas. O Territory 2025 vem com cinco opções de cores: Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche.

O lançamento da Ford dispõe de painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360°, farol alto automático, central multimídia com tela de 12,3” e carregador por indução, entre outros recursos.

Modelo está disponível nas cores Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche. Crédito: Ford / Divulgação

Desempenho

A motorização é a mesma da versão anterior: o propulsor 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, de 169 cv com transmissão automática de dupla embreagem banhada a óleo de sete velocidades. Ele traz quatro modos de condução – Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo –, que ajustam o veículo automaticamente a diferentes condições de rodagem

O carro conta ainda com sistema de assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.

Modelo tem painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona Crédito: Ford / Divulgação

Ficha técnica

Ford Territory Titanium 2025

Motor: 1.5 EcoBoost de ciclo Otto

Potência: 169 cavalos 5500 rpm

Torque: 250 Nm de 1500 a 3500 rpm

Transmissão: automática DCT (dupla embreagem banhada a óleo) de 7 velocidades

Tração: Dianteira

Carroceria: 5 portas

Dimensões: 4,63 metros de comprimento, 1,70 metro de altura, 1,93 metro de largura (com espelhos, 2,17 metros) e 2,72 metros de entre-eixos

Peso: 1.705 quilos

Capacidade do porta-malas: 448 litros / 1.422 com o banco traseiro rebatido

Pneus: 235/50R19

Capacidade do tanque de combustível: 60 litros

Preço: R$ 212 mil qualquer que seja a cor. Não há opcionais.