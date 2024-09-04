Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Ford inicia a venda do Territory 2025 com nova partida remota
SUV médio

Ford inicia a venda do Territory 2025 com nova partida remota

Maior SUV comercializado pela montadora no país chega em versão única e com preços a partir de R$ 212 mil; desde a reformulação do ano passado, vendas quadruplicaram
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

04 set 2024 às 11:48

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:48

Lançamento Ford Territory 2025
O Ford Territory é o maior SUV da montadora a ser vendido no país Crédito: Ford/Divulgação
O Ford Territory 2025 chega ao mercado com novidades na nova versão, incluindo a partida remota. O modelo é o maior SUV da montadora a ser vendido no país e, assim como na edição anterior, será comercializado em versão única no país, a Titanium, por R$ 212 mil.
De acordo com a Ford, desde a renovação do modelo, no ano passado, as vendas dele no Brasil cresceram mais de 300% de janeiro a agosto de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram comercializadas mais de 3,3 mil unidades em todo o país nesse período.
Lançamento Ford Territory 2025
Modelo será comercializado em versão única no Brasil. Crédito: Ford / Divulgação
Uma das novidades que chega com a linha 2025, é a função de partida remota, que possibilita acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento em que motorista e passageiros entrarem no carro.

Design e tecnologia

Quanto ao design externo, o Territory é basicamente o mesmo, uma vez que o modelo passou por mudanças significativas em seu visual na linha 2024. Como traços marcantes estão a grade dianteira hexagonal e o conjunto óptico com faróis e lanternas full LED, conferindo um aspecto mais esportivo e ao mesmo tempo, refinado.
As rodas são de liga leve de 19 polegadas. O Territory 2025 vem com cinco opções de cores: Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche.
O lançamento da Ford dispõe de painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360°, farol alto automático, central multimídia com tela de 12,3” e carregador por indução, entre outros recursos.
Lançamento Ford Territory 2025
Modelo está disponível nas cores Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche. Crédito: Ford / Divulgação

Desempenho

A motorização é a mesma da versão anterior: o propulsor 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, de 169 cv com transmissão automática de dupla embreagem banhada a óleo de sete velocidades. Ele traz quatro modos de condução – Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo –, que ajustam o veículo automaticamente a diferentes condições de rodagem
O carro conta ainda com sistema de assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.
Lançamento Ford Territory 2025
Modelo tem painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona Crédito: Ford / Divulgação

Ficha técnica

Ford Territory Titanium 2025

  • Motor: 1.5 EcoBoost de ciclo Otto
  • Potência: 169 cavalos 5500 rpm
  • Torque: 250 Nm de 1500 a 3500 rpm
  • Transmissão: automática DCT (dupla embreagem banhada a óleo) de 7 velocidades
  • Tração: Dianteira
  • Carroceria: 5 portas
  • Dimensões: 4,63 metros de comprimento, 1,70 metro de altura, 1,93 metro de largura (com espelhos, 2,17 metros) e 2,72 metros de entre-eixos
  • Peso: 1.705 quilos
  • Capacidade do porta-malas: 448 litros / 1.422 com o banco traseiro rebatido
  • Pneus: 235/50R19
  • Capacidade do tanque de combustível: 60 litros
  • Preço: R$ 212 mil qualquer que seja a cor. Não há opcionais.
Carol Leal é aluna do 27° Curso de Residência em Jornalismo. Esse conteúdo teve orientação e edição da editora-adjunta Karine Nobre.

LEIA MAIS EM MOTOR

Jeep Compass fica mais barato, ganha nova versão e motor de 272 cv

VW Tiguan Allspace: SUV de 7 lugares já pode ser reservado no Brasil

Versão intermediária do Haval H6 será o primeiro "made in Brazil"  da GWM

Caoa Chery lança versão Sport do Tiggo 7, o utilitário médio mais barato do país

Versão híbrida XRX do Corolla Cross é o Toyota mais vendido no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ford SUV Ford Territory Utilitário Esportivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados