Ford inicia a venda do Territory 2025 com nova partida remota

O Ford Territory 2025 chega ao mercado com novidades na nova versão, incluindo a partida remota. O modelo é o maior SUV da montadora a ser vendido no país e, assim como na edição anterior, será comercializado em versão única no país, a Titanium, por R$ 212 mil.
De acordo com a Ford, desde a renovação do modelo, no ano passado, as vendas dele no Brasil cresceram mais de 300% de janeiro a agosto de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram comercializadas mais de 3,3 mil unidades em todo o país nesse período.
Uma das novidades que chega com a linha 2025, é a função de partida remota, que possibilita acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento em que motorista e passageiros entrarem no carro.
Design e tecnologia
Quanto ao design externo, o Territory é basicamente o mesmo, uma vez que o modelo passou por mudanças significativas em seu visual na linha 2024. Como traços marcantes estão a grade dianteira hexagonal e o conjunto óptico com faróis e lanternas full LED, conferindo um aspecto mais esportivo e ao mesmo tempo, refinado.
As rodas são de liga leve de 19 polegadas. O Territory 2025 vem com cinco opções de cores: Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche.
O lançamento da Ford dispõe de painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360°, farol alto automático, central multimídia com tela de 12,3” e carregador por indução, entre outros recursos.
Desempenho
A motorização é a mesma da versão anterior: o propulsor 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, de 169 cv com transmissão automática de dupla embreagem banhada a óleo de sete velocidades. Ele traz quatro modos de condução – Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo –, que ajustam o veículo automaticamente a diferentes condições de rodagem
O carro conta ainda com sistema de assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.
Ficha técnica
Ford Territory Titanium 2025
- Motor: 1.5 EcoBoost de ciclo Otto
- Potência: 169 cavalos 5500 rpm
- Torque: 250 Nm de 1500 a 3500 rpm
- Transmissão: automática DCT (dupla embreagem banhada a óleo) de 7 velocidades
- Tração: Dianteira
- Carroceria: 5 portas
- Dimensões: 4,63 metros de comprimento, 1,70 metro de altura, 1,93 metro de largura (com espelhos, 2,17 metros) e 2,72 metros de entre-eixos
- Peso: 1.705 quilos
- Capacidade do porta-malas: 448 litros / 1.422 com o banco traseiro rebatido
- Pneus: 235/50R19
- Capacidade do tanque de combustível: 60 litros
- Preço: R$ 212 mil qualquer que seja a cor. Não há opcionais.
Carol Leal é aluna do 27° Curso de Residência em Jornalismo. Esse conteúdo teve orientação e edição da editora-adjunta Karine Nobre.