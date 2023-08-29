Ford Territory chega de cara nova para competir no segmento dos SUVs médios

O novo Territory chega com um design global, trazendo linhas mais esportivas Crédito: Ford/Divulgação

Com uma repaginada total, a Ford lançou, nesta segunda-feira (28), a nova versão do SUV médio Territory, que chega ao país em versão única Titanium, com preço de R$ 209.990. Com um design mais refinado e menos “quadradão”, ele se aproxima do Jeep Compass (terceiro mais vendido), em um mercado dominado pelo Volkswagen T Cross: 40.587 unidades vendidas até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Atualmente, o Territory ocupa a 38ª posição, com 634 unidades emplacadas.

O novo Territory chega com um design global, trazendo linhas mais esportivas e uma grade dianteira hexagonal, conjunto óptico com faróis e lanternas full-LED. As rodas de liga leve de 19”, com pneus 235/50, possuem desenho dinâmico, com fundo escuro e face diamantada.

Modelo ganha novo motor 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, a gasolina, com turbo, injeção direta e potência de 169 cv Crédito: Ford/Divulgação

Nas dimensões, ele tem 4.630 mm de comprimento, 1.936 mm de largura (2.177 mm com os espelhos), 1.706 mm de altura e 2.726 mm de entre-eixos. O modelo tem seis opções de cores: Azul Metálico, Cinza Catar, Vermelho Vermont, Marrom Roma, Preto Toronto e Branco Bariloche.

Novo motor

Além do design, ele traz um novo motor, o 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, a gasolina, com turbo, injeção direta e comando variável, gera uma potência de 169 cv (@ 5.500 rpm), torque de 250 Nm (@1.500-3.500 rpm) e recebeu uma calibração exclusiva para o estilo de condução e combustível do Brasil.

O propulsor vem acoplado a uma transmissão automática de dupla embreagem de sete velocidades. Ele tem ainda quatro modos de condução – Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo –, que ajustam o veículo automaticamente a diferentes condições de rodagem.

O Territory acelera de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos e faz a retomada de 80-120 km/h em 4,4 segundos Crédito: Ford/Divulgação

Com tração dianteira, o Territory acelera de 0 a 100 km/h em 10,3 segundos, faz a retomada de 80-120 km/h em 4,4 segundos e tem velocidade máxima limitada em 180 km/h. É equipado com sistema start-stop e roda 9,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada, números que garantem boa autonomia com o tanque de combustível de 60 litros, segundo a montadora.

A suspensão dianteira é independente, do tipo MacPherson, e tem amortecedores com batentes hidráulicos. A suspensão traseira é independente multilink. De acordo com a Ford, esse conjunto foi adaptado para as condições brasileiras.

Itens de série

No pacote de itens de série, por ser uma versão única, o Territory vem com painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360°, farol alto automático, central multimídia com tela de 12,3”, carregador por indução e luz ambiente configurável, entre outros.

Territory vem com painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico e ar-condicionado digital de dupla Crédito: Ford/Divulgação

Suas tecnologias de segurança incluem assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes.

Direção elétrica com controles no volante, seletor de marcha rotativo, freio de mão eletrônico com auto-hold e teclas de comando de áudio e chamadas no console são outros recursos presentes no SUV.

Com informações da Ford.