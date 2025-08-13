Caminhão extrapesado

Nova geração do Mercedes-Benz Axor já está à venda em concessionária do ES

Modelo ganhou novidades no design externo e trem de força; lançamento no Estado teve evento realizado pela Vitória Diesel

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:39 - Atualizado há uma hora

Mercedes-Benz Axor está disponível nas configurações 4x2 e 6x2 Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz apresentou em julho a nova geração do caminhão extrapeado Axor. O modelo, que está entre os mais indicados para transporte de carga e operações de média e longa distância, havia saído do mercado em 2022 e agora retorna, trazendo novidades, como novo design e motorização.

O lançamento do Axor no Espírito Santo contou com um evento realizado pela Vitória Diesel, concessionária da marca, nesta terça-feira, 12, que deu início à comercialização do modelo no Estado.

“O retorno do Axor é um momento muito aguardado pelas transportadoras. É um pedido dos clientes que a fábrica atendeu. É um produto que sempre gerou confiabilidade no mercado brasileiro. Ter a oportunidade de apresentar essa nova fase é a reafirmação do compromisso da concessionária com o transporte rodoviário de carga de alta performance”, destaca Alberto Nascimento Correa, diretor Comercial da Vitória Diesel.

Disponível nas configurações 4x2 e 6x2, o modelo, ganhou maior capacidade de carga, com CMT (Capacidade Máxima de Tração) de até 62 toneladas, ideal para versões 4x2 e 6x2, podendo chegar a 68 toneladas na versão de eixos com redução nos cubos.

Novo visual

O novo Axor traz chassi similar ao do Actros e está equipado com quinta roda reforçada Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O novo Axor traz chassi similar ao do Actros e está equipado com quinta roda reforçada. A robustez está evidente na nova grade frontal e no para-choque mais largo. O novo conjunto de faróis tem duas opções: halógenos ou em LED e podem contar também com grade de proteção, o que aumenta a resistência contra impactos.

O modelo conta ainda duas opções de cabine, ambas com suspensão pneumática de série: Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo. Reestilizada, a cabine tem altura do túnel baixa, de 200 mm, resultando em um espaço interno mais amplo, facilitando a movimentação e a ergonomia.

Ainda sobre as novidades, estão volante multifuncional de série, novo painel, partida por botão, chave inteligente, alavanca do câmbio combinada com o freio auxiliar e integrada na coluna de direção, display do painel de 12,7 cm com EcoSupport (sistema de avaliação de condução), banco pneumático com 11 regulagens e disponibilidade de geladeira como opcional.

Em termos de tecnologias de segurança, o novo Axor traz:

EBS (sistema de freio eletrônico).

ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas)

ASR (Controle de Aderência em Aceleração)

Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa)

ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)

EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem)

ESS (Luz de freio de emergência)

Alarme de ré com luzes intermitentes e farol em LED (opcional).

O sistema elétrico recebe a bateria de alta ciclagem de 230 Ah.

Trem de força novo

O novo trem de força é equipado com o Mercedes-Benz OM 460, disponível nas versões de 380 cv e 449 cv Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O novo trem de força também ganha uma nova performance ao ser equipado com o já conhecido motor Mercedes-Benz OM 460, disponível nas versões de 380 cv e 449 cv.

Com isso, ele passa de um motor de 12 litros da versão Euro 5 para um de 13 litros Euro 6, alinhado com a tendência de mercado neste segmento. O sistema de freio auxiliar conta com o freio-motor Top Brake de série e disponibilidade de Retarder.

O trem de força conta ainda com duas opções de câmbio automatizado Powershift 3 Advanced de 12 velocidades, trazendo mais rapidez nas trocas de marcha e maior inteligência e economia na condução do veículo, pois conta com três modos de operação: Standard, Econômico e Power.

Além disso, os clientes contam com planos de manutenção Mercedes-Benz, que incluem mão de obra especializada, peças homologadas e cobertura nacional, e ainda a possibilidade de garantia estendida de até dois anos.

*Com informações da Mercedes-Benz e Vitória Diesel.

