Nova geração do Mercedes-Benz Axor já está à venda em concessionária do ES

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:39
- Atualizado há uma hora
A Mercedes-Benz apresentou em julho a nova geração do caminhão extrapeado Axor. O modelo, que está entre os mais indicados para transporte de carga e operações de média e longa distância, havia saído do mercado em 2022 e agora retorna, trazendo novidades, como novo design e motorização.
O lançamento do Axor no Espírito Santo contou com um evento realizado pela Vitória Diesel, concessionária da marca, nesta terça-feira, 12, que deu início à comercialização do modelo no Estado.
“O retorno do Axor é um momento muito aguardado pelas transportadoras. É um pedido dos clientes que a fábrica atendeu. É um produto que sempre gerou confiabilidade no mercado brasileiro. Ter a oportunidade de apresentar essa nova fase é a reafirmação do compromisso da concessionária com o transporte rodoviário de carga de alta performance”, destaca Alberto Nascimento Correa, diretor Comercial da Vitória Diesel.
Disponível nas configurações 4x2 e 6x2, o modelo, ganhou maior capacidade de carga, com CMT (Capacidade Máxima de Tração) de até 62 toneladas, ideal para versões 4x2 e 6x2, podendo chegar a 68 toneladas na versão de eixos com redução nos cubos.
O novo Axor traz chassi similar ao do Actros e está equipado com quinta roda reforçada. A robustez está evidente na nova grade frontal e no para-choque mais largo. O novo conjunto de faróis tem duas opções: halógenos ou em LED e podem contar também com grade de proteção, o que aumenta a resistência contra impactos.
O modelo conta ainda duas opções de cabine, ambas com suspensão pneumática de série: Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo. Reestilizada, a cabine tem altura do túnel baixa, de 200 mm, resultando em um espaço interno mais amplo, facilitando a movimentação e a ergonomia.
Ainda sobre as novidades, estão volante multifuncional de série, novo painel, partida por botão, chave inteligente, alavanca do câmbio combinada com o freio auxiliar e integrada na coluna de direção, display do painel de 12,7 cm com EcoSupport (sistema de avaliação de condução), banco pneumático com 11 regulagens e disponibilidade de geladeira como opcional.
Em termos de tecnologias de segurança, o novo Axor traz:
O novo trem de força também ganha uma nova performance ao ser equipado com o já conhecido motor Mercedes-Benz OM 460, disponível nas versões de 380 cv e 449 cv.
Com isso, ele passa de um motor de 12 litros da versão Euro 5 para um de 13 litros Euro 6, alinhado com a tendência de mercado neste segmento. O sistema de freio auxiliar conta com o freio-motor Top Brake de série e disponibilidade de Retarder.
O trem de força conta ainda com duas opções de câmbio automatizado Powershift 3 Advanced de 12 velocidades, trazendo mais rapidez nas trocas de marcha e maior inteligência e economia na condução do veículo, pois conta com três modos de operação: Standard, Econômico e Power.
Além disso, os clientes contam com planos de manutenção Mercedes-Benz, que incluem mão de obra especializada, peças homologadas e cobertura nacional, e ainda a possibilidade de garantia estendida de até dois anos.
*Com informações da Mercedes-Benz e Vitória Diesel.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o