Carro a 250 km/h parado e espaço de tunados em evento automotivo no ES

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:53 - Atualizado há uma hora

O dinamômetro será usado para acompanhar o desempenho do carro Crédito: Shutterstock

A Autotech 2025 chega à Praça do Papa, em Vitória, com uma dose extra de adrenalina. Neste ano, o público poderá acompanhar, ao vivo, um carro atingir 250 km/h sem sair do lugar. A demonstração será feita em um dinamômetro, equipamento que simula as condições de pista nos pneus e permite que as rodas girem em alta velocidade, enquanto o veículo permanece parado.

A experiência faz parte do novo Espaço Tuning, uma das novidades da feira. Pela primeira vez, o evento vai reunir carros tunados, ultrapersonalizados e reprogramados para maior desempenho, potência e estilo. Durante os três dias, profissionais especializados vão mostrar, na prática, como é feita a reprogramação da central, a personalização do painel e a instalação de acessórios que transformam completamente a estética dos veículos.

“O espaço tuning é uma novidade. Teremos os veículos tunados e o dinamômetro funcionando durante o evento, mostrando o desempenho em tempo real. A ideia é aproximar o público dessa cultura e mostrar como a tecnologia e a personalização caminham juntas”, explica Diego Receputi, presidente do Sindirepa-ES e correalizador da feira.

Além das supermáquinas e das experiências de personalização, a Autotech 2025 segue destacando as tendências de veículos híbridos e elétricos, além da conversão de ônibus e caminhões para GNV e biometano, com foco na sustentabilidade e a inovação no setor automotivo.

A expectativa da organização é receber 25 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 3 milhões em negócios. “A cada edição, procuramos retratar o cenário real do mercado automotivo. O evento cresce junto com o setor, acompanhando as inovações e preparando profissionais para as novas tecnologias que chegam ao mercado”, destaca Diego.

A feira, que tem entrada gratuita, conta com mais de 100 expositores, apresentações musicais e espaços interativos, como o Conecta Autotech, o Espaço Motorhome, o Espaço Náutico e o Autotech Experience, que reúne os temas de veículos elétricos, combustão e estética automotiva.

Mini cidade e teste do bafômetro

Outra atração é a Mini Cidade do Trânsito, no espaço dedicado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Os participantes vão vivenciar, na prática, o funcionamento do trânsito e se os seus conhecimentos de legislação estão em dia. O espaço terá ciclovias, sinalização horizontal, vertical e semafórica; faixas para pedestres e de aproximação, quebra-molas, setas indicativas, linhas tracejadas e duplas amarelas, além de áreas de retenção, sinais de pare, entre outros elementos de uma via.

Já o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) vai possibilitar realizar o teste do bafômetro, usando alguns produtos que contêm pequenas quantidades de álcool, como enxaguante bucal e bombons recheados com licor alcoólico. O objetivo é mostrar a precisão na detecção do álcool e desmitificar seu uso, já que será esclarecido em que ocasiões é possível repetir o teste, quais as consequências da recusa e, se der positivo, em que situação configura crime de trânsito.

Quando: dias 24, 25 e 26 de outubro

Horários: 24/10 (sexta), das 17h às 22h; 25/10 (sábado), das 10h às 22h; e 26/10 (domingo), das 10h às 18h

Onde: Praça do Papa - Vitória/ES

Mais informações: autotech-es.com.br/

A entrada é gratuita. Inscrições: jacredenciei.com.br/e/autotech2025

