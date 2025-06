Linha 2026

Caoa Chery reduz preços da linha Tiggo para competir com marcas chinesas

Montadora quer manter a relevância no mercado após a chegada ao Brasil de novas marcas de modelos eletrificados da China com valores competitivos

A chegada de novas marcas de carros eletrificados fabricados na China tem movimentado o mercado no país. Inclusive, algumas montadoras tradicionais estão se aliando a fabricantes daquele país para trazer novidades a preços mais competitivos para o Brasil. Como é o caso da Chevrolet com o Spark e o novo Captiva e da Stellantis com o lançamento da marca de modelos eletrificados Leapmotor em breve. >

Por outro lado, outras buscam competir com as armas que têm, como é o caso da Caoa Chery que decidiu baixar os preços de toda a linha 2026 do Tiggo, incluindo as versões híbridas plug-in. Entre as marcas que recentemente chegaram ao país com preços mais agressivos está a Omoda | Jaecoo, duas montadoras que são subsidiárias da Chery, a mesma da Caoa Chery, mas que estão no mercado para competir.>