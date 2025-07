Ajuste de contas

Versão intermediária Sense explora a relação custo/benefício do Nissan Kicks Play

Com o lançamento da segunda geração do Kicks, o SUV compacto de primeira geração continuará sendo produzido na mesma fábrica

Publicado em 23 de julho de 2025 às 07:00 - Atualizado em 2 horas

Kicks Play tem três versões: Active Plus, Sense e Advance Plus – e a intermediária Sense Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O Kicks foi lançado no Brasil em 2016, quando estreou como carro-oficial das Olimpíadas do Rio. Inicialmente importado do México, a partir de abril de 2017, o utilitário esportivo compacto começou a ser fabricado no Complexo Industrial Nissan de Resende, no Rio de Janeiro. >

Em 2020, a própria Nissan já havia experimentado a fórmula de manter uma geração antiga como “inicial” de uma nova geração – com a renovação do sedã mexicano Versa, a geração mais antiga continuou a ser oferecida, renomeada como V-Drive (saindo de linha um ano depois). O Kicks Play tem três versões: Active Plus, Sense e Advance Plus – e a intermediária Sense, com preço de R$ 129.690, é a que melhor equilibra a oferta de equipamentos com o custo “contido” inerente à atual proposta mercadológica do modelo.

Nissan Kicks Play Sense Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O preço do Kicks Play parte de R$ 117.990 na opção de entrada Active Plus, passa pelos R$ 129.690 da configuração intermediária Sense e chega a R$ 148.090 na “top” Advance Plus. O novo Kicks, de segunda geração, está posicionado na faixa acima de R$ 160 mil. >

Sem novidades

Em relação ao Kicks ano-modelo 2024, o Kicks Play praticamente não traz novidades. Em todas as variantes, externamente, o sobrenome “Play” aparece identificado no lado esquerdo inferior da tampa do porta-malas, abaixo do nome “Kicks”. Os faróis seguem com iluminação halógena.>

As rodas de aço com pneus 205/60 R16 da Active Plus dão lugar às de liga leve de 17 polegadas com 205/55 R17 na Sense e na Advance Plus. Equipamentos de aviso e reação a perigos de colisão, que fazem parte do Nissan Safety Shield, são restritos à topo de linha Advance Plus. >

Nas três versões, o motor 1.6 16V do Kicks Play é o mesmo que movia o Kicks 2024 Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Nas três versões, o motor 1.6 16V do Kicks Play é o mesmo que movia o Kicks 2024, já adequado à nova legislação Proconve L8, e manteve os 113 cavalos de potência com etanol e 110 cavalos com gasolina. >

Já o torque ficou um pouco menor: era de 15,2 kgfm (gasolina) e 15,3 kgfm (etanol) e passou no Kicks Play para 14,9 kgfm (gasolina) e 15,2 kgfm (etanol), sempre em 4 mil giros. >

O motor permanece acoplado ao câmbio automático do tipo CVT, com 6 marchas simuladas e função “Sport”. A linha traz as opções de cores Branco Diamond, Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium e Vermelho Malbec.>

Na configuração intermediária Sense, os bancos são revestidos com tecido preto Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O Kicks Play tem um bom nível de equipamentos. Todas as versões vêm de série com abertura e fechamento remoto das portas pela chave, ar-condicionado, banco do motorista com ajustes de altura, traseiro bipartido 60/40 rebatível e dianteiros com tecnologia Zero Gravity, volante de três raios com regulagem de altura e profundidade, airbags duplos frontais, laterais e de cortina, alarme perimétrico, alerta de cinto de segurança destravado, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, sistema inteligente de partida em rampa, travamento central automático das portas e da tampa do compartimento de carga com o veículo em movimento, retrovisores externos na cor da carroceria com regulagem elétrica e indicador de direção em LED, comandos de áudio, celular e do piloto automático no volante e direção elétrica. >

Na configuração intermediária Sense, os bancos são revestidos com tecido preto, e o display “touchscreen” colorido de 7 polegadas do multimídia – com conectividade com Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto – mostra as imagens da câmera traseira. A versão intermediária também inclui rack de teto e antena barbatana, além de grade frontal e maçanetas externas na cor do veículo. >

As rodas de aço com pneus 205/60 R16 da Active Plus dão lugar às de liga leve de 17 polegadas Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Até abril de 2026, quando termina o próximo ano fiscal, a Nissan do Brasil afirma que serão produzidos três modelos na fábrica sul-fluminense: o Kicks Play, o Kicks de segunda geração e um terceiro utilitário esportivo, ainda não anunciado pela montadora – mas que deve compartilhar a plataforma do Renault Kardian. >

Os dois novos modelos, assim como a produção em Resende de um novo motor 1.5 turbo, integram o investimento de R$ 2,8 bilhões no Brasil. Com os novos produtos, o objetivo da marca japonesa é fazer do Complexo Industrial de Resende um polo exportador para a América Latina, incluindo o México – que deverá receber o SUV compacto inédito “made in Brazil”. >

Experiência a bordo Jovialidade de outrora

Nissan Kicks Play Sense Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Na versão Play Sense, como sempre foi em toda a linha Kicks, os bancos dianteiros com tecnologia “Gravidade Zero” continuam a ser um dos destaques – ajudam a reduzir as cargas na coluna vertebral ao simular a posição relaxada que o corpo humano assume em ambiente sem gravidade. >

O estilo do habitáculo preserva o aspecto jovial e despojado característico do SUV compacto da Nissan, mas o design já não disfarça mais a idade do projeto. O interior segue praticamente o mesmo desde 2016, quando desembarcou no Brasil, ainda importado do México. >

O acabamento adota uma lógica bem nipônica – usa materiais não tão requintados, porém capazes de manter o aspecto de novo por muito tempo. Os plásticos duros predominam, no entanto, com montagem correta e bom acabamento. >

O Kicks Play é um carro que prima pela racionalidade, tanto no desempenho quanto no preço Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O espaço interno sempre rendeu elogios ao Kicks e continua sendo um destaque no Kicks Play. O entre-eixos de 2,62 metros ainda é considerado generoso para um SUV compacto e proporciona espaço suficiente para as pernas do pessoal de trás. O banco traseiro acomoda bem dois adultos, mas um terceiro compromete o conforto. >

O multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque tem comandos intuitivos, entretanto, já está defasado em relação aos oferecidos pela concorrência. Pena que o Kicks Play não incorpore a Visão 360 Graus que tantos fãs conquistou para o Kicks, nem mesmo na versão “top” Advance Plus. >

Certamente, o equipamento estará disponível no novo Kicks. Já o porta-malas de 432 litros permanece o mesmo – e supera os compartimentos de bagagens da maioria dos rivais da categoria. >

Impressões ao dirigir:sem pressa e com equilíbrio

Em todas as variantes, externamente, o sobrenome “Play” aparece identificado no lado esquerdo inferior da tampa do porta-malas Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

O Kicks Play é um carro que prima pela racionalidade, tanto no desempenho quanto no preço. Mas o motor flex 1.6 aspirado que move o Kicks desde o lançamento, há nove anos, revela os sinais da passagem do tempo. No Kicks Play, entrega 110 cavalos e 14,9 kgfm com gasolina e 113 cavalos e 15,2 kgfm com etanol – números que até convenciam em 2016, porém agora estão abaixo do restante do segmento.>

Apesar disso, o conjunto até oferece alguma agilidade no tráfego urbano, bastante por conta do baixo peso do Kicks Play – na versão Sense, pesa 1.122 quilos em ordem de marcha, próximo dos hatches compactos. Se, no uso urbano, o modelo até atende à demanda, na estrada, o torque e a potência limitados se tornam evidentes, principalmente com o veículo carregado e em ultrapassagens. >

O câmbio CVT até tenta driblar as limitações do motor ao elevar a rotação. E o botão “Sport” – discretamente instalado na parte frontal da manopla do câmbio – proporciona uma elevação dos giros nas trocas das marchas simuladas. Contudo, o efeito é mais perceptível nos ouvidos de quem está a bordo do que na performance dinâmica. >

Uma opção de acionamento manual de marchas simuladas seria um reforço nesse aspecto. Um turbocompressor daria – e, no Kicks de nova geração, certamente dará – mais esportividade ao SUV da Nissan. Em termos de consumo, o Inmetro aponta 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada com etanol e 11,3 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina. >

Apesar da altura elevada em relação ao solo, o Kicks Play é um SUV equilibrado nas curvas. O acerto da suspensão é elogiável – privilegia o conforto dos ocupantes ao absorver com eficiência as imperfeições do asfalto, sem comprometer a estabilidade nos trechos sinuosos. >

A direção elétrica progressiva também é bem ajustada – suave nas manobras, ganha firmeza conforme a velocidade aumenta. Por ser aspirado, o motor 1.6 no Kicks sempre agradou ao público mais “conservador” (que teme a imagem de “problemáticos” antigamente atribuída aos turbinados) e ganhou fama de durabilidade e de baixa necessidade de manutenção – um “status” que provavelmente será “herdado” pelo Kicks Play. >

Ficha técnica Nissan Kicks Play Sense

Motor: dianteiro, transversal, 1.598 cm3, quadro cilindros, 16 válvulas, controle de abertura das válvulas continuamente variável, flex

dianteiro, transversal, 1.598 cm3, quadro cilindros, 16 válvulas, controle de abertura das válvulas continuamente variável, flex Potência: 110 cavalos com gasolina e 113 cavalos com etanol, ambos a 5.600 rpm

110 cavalos com gasolina e 113 cavalos com etanol, ambos a 5.600 rpm Torque: 14,9 kgfm com gasolina e 15,2 kgfm com etanol, ambos a 4 mil giros

14,9 kgfm com gasolina e 15,2 kgfm com etanol, ambos a 4 mil giros Transmissão: automática CVT com simulação de 6 marchas

automática CVT com simulação de 6 marchas Tração: dianteira

dianteira Suspensão: independente MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira

independente MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira Rodas e pneus: liga leve aro 17 com pneus 205/55

liga leve aro 17 com pneus 205/55 Freios : discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP

: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP Peso : 1.122 quilos em ordem de marcha

: 1.122 quilos em ordem de marcha Dimensões : 4,31 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,59 metro de altura, 2,62 metros de entre-eixos e 20 centímetros de altura livre em relação ao solo

: 4,31 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, 1,59 metro de altura, 2,62 metros de entre-eixos e 20 centímetros de altura livre em relação ao solo Tanque de combustível : 41 litros

: 41 litros Porta-malas : 432 litros

: 432 litros Preço: R$ 129.690 >

