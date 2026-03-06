Cadillac chegará ao Brasil ainda em 2026 com três SUVs elétricos de luxo

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:44
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber a Cadillac, marca de luxo da General Motors (GM) que retorna ao mercado brasileiro após 70 anos. A montadora anunciou nesta quinta-feira (5) que, inicialmente, vai trazer para o país três SUVs 100% elétricos: Optiq, Lyriq e Vistiq. O início das vendas está previsto para este ano.
A operação contará com centros de experiência em Brasília, Curitiba e São Paulo, dentro do plano gradual de implantação da marca no país. Segundo a montadora, a chegada da Cadillac reforça o papel estratégico do país na visão regional da companhia e amplia sua atuação em categorias de maior prestígio e relevância internacional.
“A Cadillac consolidou, ao longo de mais de um século, uma trajetória de referência no luxo automotivo. Sua chegada ao Brasil reforça nossa estratégia de ampliar o portfólio com produtos de alta tecnologia e performance, que oferecem uma experiência genuinamente exclusiva, alinhada às transformações do mercado”, acrescenta Rodrigo Fioco, diretor-executivo da Cadillac na América do Sul.
O anúncio ocorre às vésperas da estreia da Cadillac na Fórmula 1, que acontece neste domingo (8). Este movimento está alinhado à estratégia global da marca, com foco em expansão internacional, eletrificação e fortalecimento do posicionamento em tecnologia, design e performance.
A divisão de luxo da GM é bastante conhecida pelos entusiastas do setor automotivo, principalmente pelos sedãs de grande porte e o Escalade V8, SUV clássico da marca. O utilitário, no entanto, não está incluso na primeira leva de carros que vêm ao Brasil e dificilmente chegará tão cedo, devido às adaptações que seriam necessárias para atender à legislação brasileira.
No entanto, este e outros modelos da marca ainda podem ser importados de forma independente.
*Com informações da GM.
