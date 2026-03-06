Marca clássica

Cadillac chegará ao Brasil ainda em 2026 com três SUVs elétricos de luxo

Divisão de alto padrão da General Motors retorna ao país após sete décadas com foco em eletrificação; início das vendas está previsto para este ano

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:44 - Atualizado há 2 horas

A GM confirmou que vai voltar a vender oficialmente carros da marca de luxo Cadillac no Brasil. Crédito: General Motors/Divulgação

O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber a Cadillac, marca de luxo da General Motors (GM) que retorna ao mercado brasileiro após 70 anos. A montadora anunciou nesta quinta-feira (5) que, inicialmente, vai trazer para o país três SUVs 100% elétricos: Optiq, Lyriq e Vistiq. O início das vendas está previsto para este ano.



A operação contará com centros de experiência em Brasília, Curitiba e São Paulo, dentro do plano gradual de implantação da marca no país. Segundo a montadora, a chegada da Cadillac reforça o papel estratégico do país na visão regional da companhia e amplia sua atuação em categorias de maior prestígio e relevância internacional.

“A Cadillac consolidou, ao longo de mais de um século, uma trajetória de referência no luxo automotivo. Sua chegada ao Brasil reforça nossa estratégia de ampliar o portfólio com produtos de alta tecnologia e performance, que oferecem uma experiência genuinamente exclusiva, alinhada às transformações do mercado”, acrescenta Rodrigo Fioco, diretor-executivo da Cadillac na América do Sul.

O anúncio ocorre às vésperas da estreia da Cadillac na Fórmula 1, que acontece neste domingo (8). Este movimento está alinhado à estratégia global da marca, com foco em expansão internacional, eletrificação e fortalecimento do posicionamento em tecnologia, design e performance.

A divisão de luxo da GM é bastante conhecida pelos entusiastas do setor automotivo, principalmente pelos sedãs de grande porte e o Escalade V8, SUV clássico da marca. O utilitário, no entanto, não está incluso na primeira leva de carros que vêm ao Brasil e dificilmente chegará tão cedo, devido às adaptações que seriam necessárias para atender à legislação brasileira.

No entanto, este e outros modelos da marca ainda podem ser importados de forma independente.

*Com informações da GM.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta