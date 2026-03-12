Ampliação da gama

Ford Ranger ganha versões cabine simples, chassi e com câmbio automático

Novas configurações da picape média têm o "sobrenome" XL e focam o uso profissional e o agronegócio, com opções para diversos tipos de aplicação; preços partem de R$ 248.600

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:18 - Atualizado há uma hora

A Ford Ranger XL conta com um motor 2.0 turbodiesel, que entrega 170 cv de potência e 41,2 kgfm de torque. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford iniciou as vendas da picape Ranger XL, que tem versões cabine simples, chassi e cabine dupla com transmissão automática. Com foco em uso profissional e no agronegócio, as novas configurações custam a partir de R$ 248.600, caso da Ranger XL Chassi Cabine com transmissão manual.

Todas as versões vêm equipadas com um motor 2.0 turbodiesel, que entrega 170 cv de potência e 41,2 kgfm de torque. A transmissão pode ser automática ou manual de seis velocidades e todas as versões têm tração 4x4, com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro.

Veja os preços de cada versão da Ranger XL:

Cabine Simples manual: a partir de R$ 256.600

a partir de R$ 256.600 Cabine Simples automática: a partir de R$ 266.600

a partir de R$ 266.600 Chassi Cabine manual: a partir de R$ 248.600

a partir de R$ 248.600 Chassi Cabine automática: a partir de R$ 258.600

a partir de R$ 258.600 Cabine Dupla manual: a partir de R$ 272.600

a partir de R$ 272.600 Cabine Dupla automática: a partir de R$ 282.600

As novidades ampliam a família Ranger da Ford no Brasil, que já contava com versões de uso misto (XLS e Black), pessoal (XLT e Limited) e esportivo (Ranger Raptor). Em 2025, a picape média teve mais de 6.200 unidades vendidas no país, um crescimento de 71% em relação ao ano anterior.

“Com esse lançamento, vamos entrar em segmentos que vêm crescendo: os de chassi cabine e cabine simples, que representam 19,3% e 18,5% das vendas de picapes de trabalho, respectivamente, e o das automáticas, que já respondem por quase um terço dos modelos. São espaços adicionais que permitirão aumentar nossa participação de mercado”, destaca o diretor da Divisão de Veículos Comerciais da Ford América Latina, Guillermo Lastra.

Capacidade e dimensões

Na configuração chassi cabine, a Ford Ranger comporta 1.371 kg na versão manual e 1.318 kg na automática. Crédito: Ford/Divulgação

Com foco em uso para trabalho, a Ford Ranger XL tem capacidades de carga de 1.690 litros e 1.223 kg na versão cabine simples com transmissão manual e 1.170 kg com transmissão automática. Já a versão chassi cabine comporta 1.371 kg na versão manual e 1.318 kg na automática, que permite operar com diferentes tipos de implemento, como baú, eletricitária ou ambulância.

A picape tem 5,37 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,88 m de altura e 3,27 m de entre-eixos. O veículo tem chassi feito com longarinas e travessas com aço 30% mais resistente a torções do que a geração anterior, além de suspensão com curso 15 mm maior e amortecedores externos à longarina.

Segundo a Ford, o consumo é de 10 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada, com tanque de combustível de 80 litros.

Itens de série

O interior da Ford Ranger XL conta com uma tela multimídia de 10" e um painel de instrumentos de 8". Crédito: Ford/Divulgação

Na cabine, a Ranger XL tem tela multimídia de 10”, com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital de 8”, sete airbags e volante com ajuste de altura e profundidade.

As tecnologias presentes incluem piloto automático, atualizações over-the-air, direção elétrica ativa, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, limitador de velocidade e luz de direção diurna.

O pacote de conectividade também permite o controle de desempenho e de manutenção de cada veículo em tempo real por meio do Ford Pro portal ou do aplicativo Ford App, uma ferramenta de produtividade para os administradores de frota.

No exterior, o modelo vem equipado com rodas de aço de 16” com pneus 255/70 R16 All Terrain e faróis com acendimento automático.

*Com informações da Ford.

