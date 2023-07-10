Manutenção de carros eletrificados fica, em média, 35% mais barato

Se um motor já é sinônimo de problema, os dois motores de um carro híbrido dão problema em dobro, certo? Errado! O motor elétrico dos híbridos raramente demanda manutenção preventiva, visto que a peça tem função de assistência ao motor a combustão, o que provoca menos desgaste do que no carro 100% elétrico.

A gerente de vendas do Grupo Líder, concessionária da GWM no ES, Juliana de Castro, explica que, como o motor elétrico é mais simples e o carro possui menos componentes soltos para troca, “a necessidade de manutenção é menos frequente e a presença de um segundo motor não encarece o procedimento”.

“Além disso, as fabricantes oferecem uma garantia maior para o motor elétrico, de oito anos ou 300 mil quilômetros rodados, contra os três a cinco anos que são garantidos no motor do carro a combustão”, reforça.

