Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Com descontos do governo, vendas de automóveis cresce até 51% em junho
Reflexo positivo

Com descontos do governo, vendas de automóveis cresce até 51% em junho

Dados foram apresentados durante coletiva realizada pela Anfavea e crescimento maior de licenciamentos foi registrado para os modelos acima de R$ 120 mil

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 15:52

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

07 jul 2023 às 15:52
comprar carro, concessionária, Anfavea, emplacamento
Anfavea apontou que o estímulo do governo federal impulsionou a venda de carros no primeiro semestre de 2023 Crédito: Shutterstock
O licenciamento de veículos leves que custam até R$ 120 mil aumentou 51% em junho em comparação a maio, passando de 36,6 mil para 55 mil unidades licenciadas para pessoas físicas. Isso foi um dos reflexos do pacote de descontos do governo federal, que também fez o registro total de automóveis aumentar 11,4% de maio (127,5 mil unidades) para junho (142 mil unidades), conforme aponta a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7).
Outra consequência positiva foi que a MP 1.175/2023 fez de junho o segundo melhor mês do ano em vendas e projetou um julho com emplacamentos muito acima da média. Cerca de 79 mil veículos com bônus de desconto foram repassados às concessionárias – mas ainda não foram emplacados.

Produção em baixa

Ainda de acordo com a Anfavea, a produção de 1,132 milhão de veículos de janeiro a junho representa alta de 3,7% em relação ao mesmo período no ano passado, que chegou a 1,13 milhão de unidades desde 1º de janeiro de 2023.
Outro ponto abordado foi o escoamento de parte dos estoques que estavam se acumulando nos pátios das fábricas. Até por conta disso, a queda na produção foi de 17%, resultando na paralisação de cinco montadoras. Com isso, foram contabilizados 189,2 mil veículos produzidos no mês de junho em comparação a 227,9 mil, em maio.
No âmbito anual, más notícias também. Os números indicaram um decréscimo de 7,1%. De janeiro a junho do ano passado, foram produzidas 203,6 mil unidades.

Estímulo nas vendas

Outro destaque do último mês foi a quantidade de vendas diárias no mercado automotivo, que mostrou um expressivo crescimento na última semana de junho, quando foi registrada a maior venda diária dos últimos 10 anos e a terceira da história do setor, com 27 mil unidades vendidas em um dia.
O otimismo da associação também está com o crescimento anual de 8,8%, com 999,6 mil unidades de autoveículos (categoria que reúne todos os tipos de veículo a motor de propulsão) vendidas até final de junho deste ano, em relação ao mesmo período em 2022.

7,4% DE CRESCIMENTO

DE EMPLACAMENTOS EM JUNHO, COMPARADO A MAIO, QUE TEVE 189,5 MIL UNIDADES VENDIDAS
Sobre as perspectivas da entidade a respeito da medida aplicada pelo governo, o presidente da Anfavea afirmou: “Estimamos que, dos R$ 800 milhões liberados pelo governo para veículos leves, R$ 710 milhões já haviam sido aplicados até a virada do mês, resultando em descontos para cerca de 150 mil unidades. Porém, só 54 mil deles tiveram emplacamento efetivado em junho”.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou novamente do encontro mensal da Anfavea.
Após elogiar o diálogo que o governo e a entidade tiveram durante o ano, ele apontou que, embora o estímulo fosse para veículos de até R$ 120 mil, modelos com valores acima desse valor também demonstraram aumento de vendas, visto que a medida despertou o interesse de consumidores, que procuraram as concessionárias.
“Encerramos com grande sucesso: o pacote salvou empregos, estimulou a atividade industrial agregadora de valor e ajudou os consumidores a adquirirem carros com tecnologias melhores, uma segurança maior e que preservam o meio ambiente”, finaliza.

Veja Também

Buscas por carro zero km aumentam até 112% após medidas do governo

Saiba quais carros com desconto do governo vêm com mais tecnologia e segurança

55 anos da Hilux: por que a picape ainda é líder do segmento?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados