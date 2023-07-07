Com descontos do governo, vendas de automóveis cresce até 51% em junho

Anfavea apontou que o estímulo do governo federal impulsionou a venda de carros no primeiro semestre de 2023 Crédito: Shutterstock

O licenciamento de veículos leves que custam até R$ 120 mil aumentou 51% em junho em comparação a maio, passando de 36,6 mil para 55 mil unidades licenciadas para pessoas físicas. Isso foi um dos reflexos do pacote de descontos do governo federal, que também fez o registro total de automóveis aumentar 11,4% de maio (127,5 mil unidades) para junho (142 mil unidades), conforme aponta a Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7).

Outra consequência positiva foi que a MP 1.175/2023 fez de junho o segundo melhor mês do ano em vendas e projetou um julho com emplacamentos muito acima da média. Cerca de 79 mil veículos com bônus de desconto foram repassados às concessionárias – mas ainda não foram emplacados.

Produção em baixa

Ainda de acordo com a Anfavea, a produção de 1,132 milhão de veículos de janeiro a junho representa alta de 3,7% em relação ao mesmo período no ano passado, que chegou a 1,13 milhão de unidades desde 1º de janeiro de 2023.

Outro ponto abordado foi o escoamento de parte dos estoques que estavam se acumulando nos pátios das fábricas. Até por conta disso, a queda na produção foi de 17%, resultando na paralisação de cinco montadoras. Com isso, foram contabilizados 189,2 mil veículos produzidos no mês de junho em comparação a 227,9 mil, em maio.

No âmbito anual, más notícias também. Os números indicaram um decréscimo de 7,1%. De janeiro a junho do ano passado, foram produzidas 203,6 mil unidades.

Estímulo nas vendas

Outro destaque do último mês foi a quantidade de vendas diárias no mercado automotivo, que mostrou um expressivo crescimento na última semana de junho, quando foi registrada a maior venda diária dos últimos 10 anos e a terceira da história do setor, com 27 mil unidades vendidas em um dia.

O otimismo da associação também está com o crescimento anual de 8,8%, com 999,6 mil unidades de autoveículos (categoria que reúne todos os tipos de veículo a motor de propulsão) vendidas até final de junho deste ano, em relação ao mesmo período em 2022.

7,4% DE CRESCIMENTO DE EMPLACAMENTOS EM JUNHO, COMPARADO A MAIO, QUE TEVE 189,5 MIL UNIDADES VENDIDAS

Sobre as perspectivas da entidade a respeito da medida aplicada pelo governo, o presidente da Anfavea afirmou: “Estimamos que, dos R$ 800 milhões liberados pelo governo para veículos leves, R$ 710 milhões já haviam sido aplicados até a virada do mês, resultando em descontos para cerca de 150 mil unidades. Porém, só 54 mil deles tiveram emplacamento efetivado em junho”.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou novamente do encontro mensal da Anfavea.

Após elogiar o diálogo que o governo e a entidade tiveram durante o ano, ele apontou que, embora o estímulo fosse para veículos de até R$ 120 mil, modelos com valores acima desse valor também demonstraram aumento de vendas, visto que a medida despertou o interesse de consumidores, que procuraram as concessionárias.